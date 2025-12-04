Las lluvias se intensifican en Euskadi en otra jornada bajo aviso amarillo por riesgo marítimo-costero
Euskalmet mantiene activo hasta el viernes el aviso amarillo por riesgo marítimo-costero, tanto por el impacto del oleaje en zonas expuestas del litoral como por las complicaciones para la navegación en las dos primeras millas. La Agencia Vasca de Meteorología insiste en extremar la precaución ante un oleaje que seguirá generando condiciones adversas en la costa.
Este jueves está marcado por lluvias abundantes en gran parte del territorio, especialmente en la mitad norte, donde serán más generosas y persistentes. Un nuevo frente vuelve a cruzar Euskadi y, a partir de la tarde, no se descarta la formación de tormentas en esa zona. La cota de nieve quedará situada en torno a los 1300-1400 metros. El viento de oeste-suroeste soplará con fuerza y en el litoral podrán registrarse rachas muy fuertes, mientras que las temperaturas no experimentarán cambios significativos.
El aviso amarillo continuará activo el viernes, día que comenzará también con lluvia. Durante las primeras horas las precipitaciones serán generalizadas, con chubascos frecuentes en la mitad norte y más insistentes hacia el sector oriental. Con el paso de las horas, la situación mejorará de oeste a este y, durante la tarde, se abrirán claros. El viento de oeste-suroeste tenderá a amainar de forma progresiva y las temperaturas máximas registrarán un ascenso, más acusado en la mitad norte.
En Donostia, y mientras siga vigente el aviso, el Ayuntamiento mantiene cerrados el Paseo Nuevo, el Peine del Viento y el acceso al espigón de la Zurriola. El cierre afecta tanto a vehículos como a peatones, y también queda suspendido el servicio de transporte a la isla Santa Clara.
