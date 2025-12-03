Alerta amarilla por riesgo marítimo-costero hoy y mañana en Euskadi

La Agencia Vasca de Meteorología ha activado varios avisos para hoy miércoles, debido al estado de la mar y a las condiciones que pueden complicar tanto la navegación cercana a costa como la seguridad en paseos marítimos. Según la predicción, el riesgo continuará mañana jueves, cuando se repetirán las mismas advertencias, también en nivel amarillo.

Euskalmet indica que durante la jornada de hoy se esperan olas que pueden generar impacto en zonas expuestas del litoral, por lo que recomienda extremar la precaución. La pleamar se ha producido a las 15:07 y la bajamar está prevista a las 08:47, lo que puede influir en la intensidad del oleaje en distintos momentos del día.

Para mañana jueves, la situación será similar: persistirá el aviso amarillo tanto por el impacto en costa como por la navegación en las dos primeras millas.

Durante este miércoles, el aviso coincide con una jornada marcada por una acusada variabilidad. En la mitad norte el tiempo se mostrará más revuelto, con chubascos ocasionales que serán más frecuentes en la costa y en el sector oriental, donde no se descarta alguna tormenta puntual. En el sur, en cambio, el día será más tranquilo, con pocas precipitaciones y algunos claros, aunque por la tarde podrán aparecer chubascos aislados. La cota de nieve se sitúa alrededor de los 1400 metros, descendiendo algo más en Pirineos, y el viento sopla del oeste-suroeste. En el interior, sobre todo en Álava y Navarra, se han registrado heladas débiles a primeras horas.

Mañana jueves persistirá la alerta amarilla por riesgo marítimo-costero. Se espera una jornada lluviosa en la mayor parte del territorio, con precipitaciones más abundantes en la mitad norte y posibilidad de tormentas por la tarde en esa zona. La cota de nieve rondará los 1300-1400 metros. El viento de oeste-suroeste soplará con intensidad, con rachas fuertes o muy fuertes en áreas expuestas, mientras que las temperaturas se mantendrán sin grandes cambios o descenderán ligeramente.