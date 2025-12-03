DENBORA
Alerta horia itsasaldeko arriskuagatik gaur eta bihar Euskadin

Euskalmetek alerta horia ezarri du asteazken eta ostegunerako itsasaldeko arriskuagatik, batez ere lehenengo bi milietako nabigazioan eta olatuek kostaldean duten inpaktuagatik.

Olatuak olas Plentzia efe
Olatuak Plentzian. Argazkia: EFE
author image

EITB

Azken eguneratzea

Euskal Meteorologia Agentziak hainbat abisu aktibatu ditu gaur, asteazkena, itsasoaren egoera dela eta, eta kostaldetik gertuko nabigazioa eta itsas pasealekuetako segurtasuna zaildu ditzaketen baldintzak direla eta. Iragarpenaren arabera, arriskuak bere horretan jarraituko du bihar, eta abisu berdinak errepikatuko dira, baita maila horia ere.

Euskalmetek adierazi duenez, kostaldean eragina izan dezaketen olatuak espero dira gaur, eta, beraz, arreta handiz nabigatzeko gomendioa egin du. Itsasgora 15:07an izango da, eta itsasbehera 08:47an espero da. Horrek eragina izan dezake olatuen intentsitatean, egunaren une desberdinetan.

Bihar, osteguna, egoera antzekoa izango da: abisu horiak jarraituko du, bai kostaldeko inpaktuagatik, bai nabigazioagatik, lehen bi milietan. 

Asteazken honetan, eguraldi gorabeheratsua izango dugu. Ipar partean eguraldia nahasiagoa izango da, noizbehinka zaparradak botako ditu kostaldean eta ekialdeko sektorean, eta ez da baztertzen unean uneko ekaitzen bat izatea. Hegoaldean, aldiz, eguna lasaiagoa izango da, prezipitazio gutxirekin eta ostarte batzuekin, nahiz eta arratsaldean zaparrada bakanak egon daitezkeen. Elur-kota 1400 metro inguruan kokatuko da, Pirinioetan apur bat beherago, eta haizeak mendebaldetik eta hego-mendebaldetik joko du. Barnealdean, batez ere Araban eta Nafarroan, izotza izan da lehen orduetan.

Bihar, osteguna, alerta horiak jarraituko du itsasaldeko arriskuagatik. Egun euritsua espero da lurraldearen zatirik handienean. Prezipitazioak ugariagoak izango dira iparraldean, eta arratsaldean ekaitzak izan litezke inguru horretan. Elur-kota 1300-1400 metro ingurukoa izango da. Mendebal/hego-mendebaldeko haizeak gogor joko du, bolada gogorrekin edo oso gogorrekin, eta tenperaturak ez du aldaketa handirik izango edo zertxobait jaitsiko dira.

