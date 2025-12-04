EGURALDIA

Euriteak gaur ere Euskadin, itsasaldeko arriskuagatik abisu horiarekin

Euskalmetek abisu horia mantenduko du ostiralera arte olatuen inpaktuagatik kostaldean eta nabigaziorako arriskuagatik lehen bi milietan; egun oso euritsua izango da, eta prezipitazio handienak ipar partean utziko ditu.

GRAFCAV7358. SAN SEBASTIÁN (ESPAÑA), 03/12/2025.- Los cielos en el País Vasco se presentan este miércoles nubosos con chubascos, especialmente en el litoral, donde podrán ser tormentosos, la cota de nieve subirá desde los 1.000 hasta los 1.200 metros, las temperaturas descenderán y el viento soplará del oeste, con rachas fuertes en zonas expuestas. El estado de la mar, en el Cantábrico hasta las veinte millas, será de marejada a fuerte marejada, la mar de fondo del noroeste levantará olas en torno a 3 o 3,5 metros de altura y el viento soplará del oeste, fuerza 4 a 5. EFE/Juan Herrero.
Olatuak Donostian. Argazkia: EFE
EITB

Azken eguneratzea

Euskalmetek abisu horia indarrean mantenduko du ostiralera arte, itsasaldeko arriskuagatik, bai olatuek kostaldean izango duten inpaktuagatik, bai lehen bi milietan nabigatzeko izango diren konplikazioengatik. Euskal Meteorologia Agentziak olatuek kostaldean utziko duten baldintza txarren inguruan ohartarazi du.

Gaur, euri ugari egingo du lurraldearen zati handi batean, batez ere ipar partean; bertan oparoagoak eta iraunkorragoak izango dira. Fronte berri batek Euskadi zeharkatuko du berriro, eta, arratsaldetik aurrera, ekaitzak sor daitezke inguru horretan. Elur-kota 1300-1400 metrotan izango da. Mendebal/hego-mendebaldeko haizeak gogor joko du, eta kostaldean bolada oso gogorrak izan daitezke; tenperaturak, berriz, ez du aldaketa nabarmenik izango.

Abisu horiak ostiralean jarraituko du indarrean, eta euria ere egingo du, gogotik. Lehen orduetan prezipitazioak orokorrak izango dira, eta zaparradak botako ditu ipar partean eta ekialdean. Orduak aurrera egin ahala, egoerak hobera egingo du mendebaldetik ekialdera, eta, arratsaldean, ostarteak irekiko dira. Mendebal-hego-mendebaldeko haizeak baretu egingo du pixkanaka, eta tenperatura maximoek gora egingo dute, nabarmenago ipar partean.

Donostian, eta abisua indarrean dagoen bitartean, Udalak Pasealeku Berria, Haizearen Orrazia eta Zurriolako kai-muturrerako sarbidea itxi ditu. Erabakiak ibilgailuei eta oinezkoei eragiten die, eta Santa Klara uharterako garraio-zerbitzua ere bertan behera geratu da.

