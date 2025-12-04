Euriteak gaur ere Euskadin, itsasaldeko arriskuagatik abisu horiarekin
Euskalmetek abisu horia mantenduko du ostiralera arte olatuen inpaktuagatik kostaldean eta nabigaziorako arriskuagatik lehen bi milietan; egun oso euritsua izango da, eta prezipitazio handienak ipar partean utziko ditu.
Euskalmetek abisu horia indarrean mantenduko du ostiralera arte, itsasaldeko arriskuagatik, bai olatuek kostaldean izango duten inpaktuagatik, bai lehen bi milietan nabigatzeko izango diren konplikazioengatik. Euskal Meteorologia Agentziak olatuek kostaldean utziko duten baldintza txarren inguruan ohartarazi du.
Gaur, euri ugari egingo du lurraldearen zati handi batean, batez ere ipar partean; bertan oparoagoak eta iraunkorragoak izango dira. Fronte berri batek Euskadi zeharkatuko du berriro, eta, arratsaldetik aurrera, ekaitzak sor daitezke inguru horretan. Elur-kota 1300-1400 metrotan izango da. Mendebal/hego-mendebaldeko haizeak gogor joko du, eta kostaldean bolada oso gogorrak izan daitezke; tenperaturak, berriz, ez du aldaketa nabarmenik izango.
Abisu horiak ostiralean jarraituko du indarrean, eta euria ere egingo du, gogotik. Lehen orduetan prezipitazioak orokorrak izango dira, eta zaparradak botako ditu ipar partean eta ekialdean. Orduak aurrera egin ahala, egoerak hobera egingo du mendebaldetik ekialdera, eta, arratsaldean, ostarteak irekiko dira. Mendebal-hego-mendebaldeko haizeak baretu egingo du pixkanaka, eta tenperatura maximoek gora egingo dute, nabarmenago ipar partean.
Donostian, eta abisua indarrean dagoen bitartean, Udalak Pasealeku Berria, Haizearen Orrazia eta Zurriolako kai-muturrerako sarbidea itxi ditu. Erabakiak ibilgailuei eta oinezkoei eragiten die, eta Santa Klara uharterako garraio-zerbitzua ere bertan behera geratu da.
Euskalmetek abisu horia ezarri du asteazken eta ostegunerako itsasaldeko arriskuagatik, batez ere lehenengo bi milietako nabigazioan eta olatuek kostaldean duten inpaktuagatik.
Euria eta tenperatura baxuak izango dira nagusi abenduko lehen astean Euskal Herrian
Astelehenetik aurrera, eguraldia egonkortu egingo da. Hala ere, asteartean euria eta zeru estaliak ekarriko ditu korronte hotz berri batek, eta tenperaturak behera egingo du, baita izotza ekarri ere punturik altuenetan.
Eguzkia, gero eta hodei gehiago eta lainoa izango dira nagusi Euskadin
Euskalmeten arabera, ostiral honetan tenperatura apur bat igoko da eta zerua zertxobait nahasia izango da.
Euria protagonista asteartean eta giro ezegonkorra asteazkenean: ostegunean dator atsedena
Gaur abisu horia mantendu dute prezipitazio iraunkorrengatik, eta bihar, asteazkena, zaparradek jarraituko dute; ostegunean hobera egingo du. Tenperatura minimoak eta maximoak 4 eta 14 gradu artekoak izango dira, Euskalmeten arabera.
Abisu horia ezarri dute Gipuzkoan, 24 orduan 60 l/m² botako duelako
Abisua Gipuzkoan besterik ez da ezarriko, baina Bizkaian ere eurite handiak izango dira gaur eta bihar. Lurralde horretan, 24 orduan 40 eta 50 l/m² artean pilatuko da.
Euria bueltan daukagu, eta aste hasiera desatsegina izango dugu
Tenperatura maximoak barnealdean igoko dira eta kostaldean mantenduko dira; minimoak nabarmen igoko dira eta izotza egiteko arriskurik ez da egongo. Gainera, egunaren amaieran elur-kota 1200-1400 metrora jaits daiteke.
Euriak aste hasiera desatsegina utziko du Euskal Herrian
Tenperatura maximoak igoko dira barnealdean, eta bide beretik jarraituko dute kostaldean; minimoek, berriz, nabarmen egingo dute gora, eta izotza egiteko arriskua desagertu egingo da. Egunaren amaieran, elur-kota 1.200-1.400 metrora jaitsi daiteke.
Normaltasuna errepideetan, ostiralean elurra eta txingorra izan ostean
Neguko bideragarritasun plana bertan behera geratu da, eta, atzo ez bezala, gaur ez da espero elurrik egitea altuera baxuetan eta errepideak itxi behar izatea.
Denboraldiko lehen elurte handia: paisaia zoragarriak eta arazoak errepideetan
Udazkeneko lehen elurteak Euskal Herriko eremu zabalak zuritu ditu, eta irudi bukolikoak utzi ditu Sakana eta Goerri bezalako eskualdeetan, non haur eta helduek mantu zuriaz gozatu duten. Hala ere, neguko estanpak zailtasunak ekarri ditu: mendateak itxita Araban, errepideak labainkor eta herriak elurrez ia estalita, aurreikuspenak gainditu baititu elurrak.