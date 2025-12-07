Ambiente cálido y soleado para terminar la semana e iniciar la que viene
A pesar de estar en pleno diciembre, el tiempo será templado en las próximas horas y días, y no se esperan lluvias hasta el miércoles.
Hoy se espera una jornada más luminosa, con temperaturas suaves para la época. El cielo estará parcialmente nuboso, pero con predominio de las nubes altas. A primeras horas se formarán nieblas en los valles del interior. El viento soplará del suroeste y, en cotas altas, lo hará con cierta intensidad. Las temperaturas máximas se acercarán a los 20 ºC en la vertiente cantábrica, mientras que en el resto del territorio rondarán los 15 ºC.
El lunes se mantendrá el tiempo seco y con temperaturas suaves. Las mínimas descenderán ligeramente, aunque sin riesgo de heladas, mientras que las máximas se situarán en valores muy parecidos a los del domingo. El cielo presentará poca nubosidad, aunque durante las primeras horas volverán a formarse bancos de niebla, que en algunos puntos de la Cuenca del Ebro podrían persistir más de la cuenta. El viento de componente sur tenderá a intensificarse al final del día.
El martes llegará un frente al final de la jornada que dejará cielos muy nubosos y puede que alguna lluvia débil al oeste. Pero eso será al final de un día en el que de nuevo predominará el ambiente seco y soleado. Podrán formarse algunas nieblas a primeras horas en valles del interior. El viento del sur soplará se intensificará y soplará con rachas muy fuertes; solo al final, con la llegada del frente, perderá algo de fuerza. Las temperaturas apenas variarán, si acaso podrían subir ligeramente.
Cambio notable el miércoles. El descenso en las temperaturas será notable y lloverá, mientras que de cara al próximo fin de semana se anuncia de momento tiempo estable y ascenso de las temperaturas.
