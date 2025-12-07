Giro epela eta argia astea amaitzeko eta datorrena hasteko
Tenperaturak 20 ºC-raino iritsiko dira isurialde atlantikoan, eta ildo beretik hasiko da astea.
Abendu betean egon arren, eguraldi epela izango da datozen ordu eta egunetan, eta ez da euririk espero asteazkenera arte.
Gaur, giro argiagoa eta epela izango da. Zerua hodeituta egongo da, baina batez ere goi-hodeiak izango dira. Goizean, lainoa sortuko da barnealdeko haranetan. Hego-mendebaldeko haizea ibiliko da, mendi inguruetan bereziki indartsu. Tenperatura maximoak 20 ºC-ra hurbilduko dira isurialde atlantikoan, eta 15 ºC-ren bueltan ibiliko dira gainerakoan.
Astelehenean, giro lehor eta epelarekin jarraituko dugu. Tenperatura minimoak apur bat jaitsiko dira, baina ez da izotzik egitea espero; maximoak, berriz, igandeko tenperaturen antzekoak izango dira. Hodei gutxi agertuko dira zeruan, baina goizean goiz lainoa sortuko da berriro, eta Ebroko ibarrean luze iraun dezake. Egunaren amaieran, hego-haizea indartu egingo da.
Asteartearen amaieran, fronte bat iritsiko da, hodeiak ugarituko dira eta baliteke mendebaldean euri pixka bat egitea. Egitekotan, egunaren amaieran egingo du, ordura arte giro lehorra eta argia izango baita. Goizean goiz, lainoa sor daiteke barnealdeko haranetan. Hegoaldeko haizea indartsu ibiliko da, bolada oso gogorrekin; egunaren amaieran, baina, frontea iristearekin batera, indarra galduko du. Tenperaturak ildo beretik jarraituko du, eta apur bat igo liteke leku batzuetan.
Asteazkenean, aldaketa nabarmena. Tenperaturan beherakada nabarmena izango da, eta euria egingo du. Datorren asteburuari begira, berriz, eguraldi egonkorra eta tenperatura igoera iragarri dute, oraingoz.
Zure interesekoa izan daiteke
Eguraldi egonkorra eta tenperaturen igoera abenduko zubirako
Euskalmeten arabera, atertzera egingo du eta ostarteak zabalduko dira.
Euriak gogor joko du Euskadi gaur ere, eta itsasaldeko arriskuagatik abisu horia ezarri dute
Euskalmetek abisu horia ezarri du ostiralera arte, olatuen inpaktuagatik, kostaldean, eta nabigaziorako arriskuagatik, lehen bi milietan. Egun oso euritsua izango da, eta prezipitazio mardulenak ipar partean egingo ditu.
Abisu horia itsasaldeko arriskuagatik, ostiralera arte, Euskadin
Euskalmetek abisu horia ezarri du asteazken eta ostegunerako itsasaldeko arriskuagatik, batez ere lehenengo bi milietako nabigazioan eta olatuek kostaldean duten inpaktuagatik.
Euria eta tenperatura baxuak izango dira nagusi abenduko lehen astean Euskal Herrian
Astelehenetik aurrera, eguraldia egonkortu egingo da. Hala ere, asteartean euria eta zeru estaliak ekarriko ditu korronte hotz berri batek, eta tenperaturak behera egingo du, baita izotza ekarri ere punturik altuenetan.
Eguzkia, gero eta hodei gehiago eta lainoa izango dira nagusi Euskadin
Euskalmeten arabera, ostiral honetan tenperatura apur bat igoko da eta zerua zertxobait nahasia izango da.
Euria protagonista asteartean eta giro ezegonkorra asteazkenean: ostegunean dator atsedena
Gaur abisu horia mantendu dute prezipitazio iraunkorrengatik, eta bihar, asteazkena, zaparradek jarraituko dute; ostegunean hobera egingo du. Tenperatura minimoak eta maximoak 4 eta 14 gradu artekoak izango dira, Euskalmeten arabera.
Abisu horia ezarri dute Gipuzkoan, 24 orduan 60 l/m² botako duelako
Abisua Gipuzkoan besterik ez da ezarriko, baina Bizkaian ere eurite handiak izango dira gaur eta bihar. Lurralde horretan, 24 orduan 40 eta 50 l/m² artean pilatuko da.
Euria bueltan daukagu, eta aste hasiera desatsegina izango dugu
Tenperatura maximoak barnealdean igoko dira eta kostaldean mantenduko dira; minimoak nabarmen igoko dira eta izotza egiteko arriskurik ez da egongo. Gainera, egunaren amaieran elur-kota 1200-1400 metrora jaits daiteke.
Euriak aste hasiera desatsegina utziko du Euskal Herrian
Tenperatura maximoak igoko dira barnealdean, eta bide beretik jarraituko dute kostaldean; minimoek, berriz, nabarmen egingo dute gora, eta izotza egiteko arriskua desagertu egingo da. Egunaren amaieran, elur-kota 1.200-1.400 metrora jaitsi daiteke.