El ambiente cálido del fin de semana tendrá continuidad a principios de esta semana, pero el miércoles se irá, con la llegada de la lluvia y un descenso notable de las temperaturas.

El lunes continuará predominando el tiempo estable y seco, con un ambiente suave para la época. Las temperaturas mínimas experimentarán un ligero descenso, pero sin llegar a valores de helada, mientras que las máximas se mantendrán en niveles muy próximos a los del domingo. El cielo se mostrará en general poco nuboso, aunque al inicio del día volverán a formarse nieblas en zonas del interior. El viento del sur irá ganando intensidad hacia el final del día.

El martes será, en general, una jornada tranquila y mayormente seca. Durante buena parte del día dominarán los claros y el ambiente soleado. A últimas horas un frente se aproximará por el oeste, aumentando la nubosidad de forma notable y dejando alguna lluvia débil en esa zona. El viento del sur se mostrará intenso, con rachas muy fuertes en áreas expuestas, perdiendo algo de fuerza únicamente con la llegada del frente. Las temperaturas se mantendrán sin grandes cambios, con una ligera tendencia al alza.

El miércoles nos espera una jornada gris y pasada por agua. El cielo permanecerá cubierto durante toda la jornada. La lluvia caerá de forma persistente, si bien será de carácter débil en general y tenderá a remitir al final del día. Las temperaturas máximas se resentirán de forma notable, con valores inferiores a los 15 °C, mientras que las mínimas subirán un poco. El viento soplará flojo y variable, predominando la componente oeste en la costa.

El jueves vuelve el ambiente templado y despejado, tendencia que se mantendrá hasta el viernes, mientras que para el sábado se prevé lluvia y descenso de temperaturas.