Giro epel eta argiarekin jarraituko dugu astearen hasieran
Asteburuko giro epelak jarraipena izango du aste honen hasieran, baina asteazkenarekin batera joan egingo da, euria eta tenperatura jaitsiera nabarmena iritsiko baita.
Astelehenean giro lehorrarekin eta epelarekin jarraituko dugu. Tenperatura minimoak apur bat jaitsiko dira, baina ez da izotzik egitea espero. Maximoak, berriz, igandekoen antzekoak izango dira. Zeruan hodei gutxi agertuko da, baina goizean goiz lainoa sortuko da berriro barnealdeko txokoetan. Egunaren amaieran hego-haizea indartzen joango da.
Asteartean, oro har, giroa lasaia izango da eta ordurik gehienetan ateri eutsiko dio. Ordu gehienetan hodeiak eta ostarteak ikusiko ditugu. Egunaren azken orduetan mendebaldetik fronte bat gerturatuko da, hodeiak ugaritu egingo dira eta bertan euri apur bat egingo du. Hegoaldeko haizea harro ibiliko da, bolada oso gogorrekin haizeguneetan, eta frontea sartzearekin batera indarra galduko du. Tenperaturan ez dugu gorabehera handirik sumatuko, eta zenbait tokitan apur bat igo daiteke.
Asteazkenean giro motela eta euritsua izango dugu. Zerua estalita egongo da egun osoan. Ia etengabe bustiko du, hala ere, oro har, euri txikia izango da eta egunaren bukaeran atertzera egingo du. Tenperatura maximoak nabarmen jaitsiko dira eta 15 ºC-tik behera geratuko dira. Minimoak, aldiz, zertxobait igoko dira. Haizea ahul eta aldakor ibiliko da eta kostaldean mendebal-osagaikoa nagusituko da.
Ostegunean bueltan da giro epela eta aria, eta joera horri eutsiko dio ostiralera arte. Larunbaterako, berriz, euria eta tenperatura jaistea aurreikusten dute.
Zure interesekoa izan daiteke
Giro epela eta argia astea amaitzeko eta datorrena hasteko
Tenperaturak 20 ºC-raino iritsiko dira isurialde atlantikoan, eta ildo beretik hasiko da astea.
Eguraldi egonkorra eta tenperaturen igoera abenduko zubirako
Euskalmeten arabera, atertzera egingo du eta ostarteak zabalduko dira.
Euriak gogor joko du Euskadi gaur ere, eta itsasaldeko arriskuagatik abisu horia ezarri dute
Euskalmetek abisu horia ezarri du ostiralera arte, olatuen inpaktuagatik, kostaldean, eta nabigaziorako arriskuagatik, lehen bi milietan. Egun oso euritsua izango da, eta prezipitazio mardulenak ipar partean egingo ditu.
Abisu horia itsasaldeko arriskuagatik, ostiralera arte, Euskadin
Euskalmetek abisu horia ezarri du asteazken eta ostegunerako itsasaldeko arriskuagatik, batez ere lehenengo bi milietako nabigazioan eta olatuek kostaldean duten inpaktuagatik.
Euria eta tenperatura baxuak izango dira nagusi abenduko lehen astean Euskal Herrian
Astelehenetik aurrera, eguraldia egonkortu egingo da. Hala ere, asteartean euria eta zeru estaliak ekarriko ditu korronte hotz berri batek, eta tenperaturak behera egingo du, baita izotza ekarri ere punturik altuenetan.
Eguzkia, gero eta hodei gehiago eta lainoa izango dira nagusi Euskadin
Euskalmeten arabera, ostiral honetan tenperatura apur bat igoko da eta zerua zertxobait nahasia izango da.
Euria protagonista asteartean eta giro ezegonkorra asteazkenean: ostegunean dator atsedena
Gaur abisu horia mantendu dute prezipitazio iraunkorrengatik, eta bihar, asteazkena, zaparradek jarraituko dute; ostegunean hobera egingo du. Tenperatura minimoak eta maximoak 4 eta 14 gradu artekoak izango dira, Euskalmeten arabera.
Abisu horia ezarri dute Gipuzkoan, 24 orduan 60 l/m² botako duelako
Abisua Gipuzkoan besterik ez da ezarriko, baina Bizkaian ere eurite handiak izango dira gaur eta bihar. Lurralde horretan, 24 orduan 40 eta 50 l/m² artean pilatuko da.
Euria bueltan daukagu, eta aste hasiera desatsegina izango dugu
Tenperatura maximoak barnealdean igoko dira eta kostaldean mantenduko dira; minimoak nabarmen igoko dira eta izotza egiteko arriskurik ez da egongo. Gainera, egunaren amaieran elur-kota 1200-1400 metrora jaits daiteke.