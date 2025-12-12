Aviso amarillo por riesgo marítimo-costero para este sábado ante la previsión de olas de 3,5 metros

La Dirección de Atención de Emergencias y Meteorología del Gobierno vasco activará este sábado, de 00:00 a 12:00 horas, el aviso amarillo por riesgo marítimo costero para la navegación ante la previsión de olas de hasta 3,5 metros. Sin embargo, durante la segunda mitad del día la altura de ola se situará en torno a 3 metros.

El temporal y el fuerte oleaje de los últimos días ha afectado al paseo de la playa de Ereaga, en Getxo. Las olas han roto parte del muro que separa el arenal del paseo que ha tenido que ser parcialmente cerrado a los peatones. No es la primera vez que ocurre, y los más perjudicados son los bares y restaurantes de la zona.

Previsión del tiempo

Hoy viernes, aumentará la nubosidad, sobre todo en puntos del oeste. En el este habrá alternancia de nubes y claros. En el oeste la nubosidad podría ser más compacta por momentos, e incluso podría llegar a llover débilmente. El viento del sur soplará por la mañana y pasará a ser variable durante la tarde. Además, se producirá un ligero descenso de las temperaturas máximas.

Para el sábado el ambiente será soleado en general. En zonas del interior, especialmente en puntos de Álava y Navarra, las nieblas podrían llegar a ser algo persistentes y tardar en levantar. En el resto, se esperan pocas nubes, con algunas nubes bajas o bruma a partir de la tarde en zonas de costa. Temperaturas sin demasiados cambios, tendiendo a subir las máximas y a bajar las mínimas. El viento será variable, picando del sur por la mañana y del norte por la tarde.