EGURALDIA

Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

Itsasaldeko arriskuagatik abisu horia ezarriko dute larunbatean, 3,5 metroko olatuak espero dira eta

Abisua gauerditik larunbat eguerdira arte egongo da indarrean.

Olatuak olas Plentzia efe
Olatu handiak Plentzian. Artxiboko argazkia: EFE
author image

EITB

Azken eguneratzea

Eusko Jaurlaritzako Larrialdiei Aurre Egiteko eta Meteorologiako Zuzendaritzak abisu horia aktibatuko du itsasaldeko arriskuagatik (00:00etatik 12:00etara), 3,5 metroko olatuak espero dira eta. Dena den, egunaren bigarren zatian olatuen altuera adierazgarria 3 metro ingurukoa izango da. 

Azken egunetako olatu handiek eragina izan dute Ereaga hondartzako pasealekuan, Getxon. Hareatza eta pasealekua banatzen dituen hormaren zati bat apurtu da, eta, ondorioz, partzialki itxi behar izan dute oinezkoentzat. Ez da gertatzen den lehen aldia eta inguruko tabernak eta jatetxeak dira kaltetuenak. 

Eguraldi iragarpena

Gaur, ostirala, hodeiak ugaritu egingo dira, betez ere mendebaldean. Ekialdean hodeiak eta ostarteak tartekatuko dira. Mendebaldean hodeiak trinkoagoak izango dira eta baliteke euri txikia egitea. Egunaren hasieran hego-haizea bizia ibiliko da, baina arratsaldean indarra galdu eta aldakorra izango da. Tenperatura maximoak, berriz, apur bat jaitsiko dira. 

Larunbatean, oro har, giro eguzkitsua izango da. Barnealdean, batez ere Araban eta Nafarroan, behe-lainoa iraunkorra izan daiteke. Gainerakoan, hodei gutxi espero dira, nahiz eta arratsaldetik aurrera behe-hodeiak agertu daitezkeen kostaldean. Tenperatura maximoak igo egingo dira eta minimoak jaitsi. Haizea aldakorra izango da: goizean hegoaldetik eta arratsaldean iparraldetik joko du.

Eguraldia Alerta Meteorologikoak

Zure interesekoa izan daiteke

Gehiago ikusi