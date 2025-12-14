Cielos nubosos con posibilidad de lluvia en el interior y sol en la costa en el inicio de semana
El tiempo no será tan estable como el fin de semana durante los próximos días, aunque el lunes, sobre todo por la mañana, en la costa se podrá disfrutar aún del sol. En Álava y en la mayor parte de Navarra, en cambio, los cielos permanecerán nubosos durante toda la jornada, con probabilidad de precipitaciones.
El viento soplará de componente sur, con fuerza durante la primera mitad del día. En cuanto a las temperaturas, las máximas apenas sufrirán cambios, pero las mínimas sí que subirán algo.
El martes predominarán las nubes con posibilidad de lluvia. Se abrirán algunos claros en puntos del este en momentos puntuales, pero, en general, los cielos estarán prácticamente cubiertos. Además, podría llover algo, durante la segunda mitad del día, cuando el viento que por la mañana soplará del sur gire a noroeste y norte. Las temperaturas máximas tenderán a bajar, sobre todo en la vertiente cantábrica.
El miércoles el tiempo será parecido al de la jornada anterior, aunque puede que se abrán más claros en algunos puntos.
El jueves llegará el buen tiempo. El viento soplará del sur, subirán las temperaturas y brillará el sol entodo el territorio.
