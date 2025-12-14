Hodeiak eta euri arriskua barnealdean, eta ostarte zabalak kostaldean, aste hasieran
Haizeak hegoaldetik joko du, eta zakar ibiliko da egunaren lehen partean. Tenperaturari dagokionez, maximoek ez dute ia aldaketarik izango, baina minimoak zertxobait igoko dira.
Eguraldia ez da asteburuan bezain egonkorra izango datozen egunetan, baina astelehenean, batez ere goizean, eguzkiaz gozatu ahal izango da oraindik kostaldean. Araban eta Nafarroa osoan, aldiz, zerua hodeitsu egongo da egun osoan, eta prezipitazioak izateko arriskua ekarriko du horrek.
Haizeak hegoaldetik joko du, eta egunaren lehen partean zakar, gainera. Tenperaturari dagokionez, maximoek ez dute ia aldaketarik izango, baina minimoak zertxobait igoko dira.
Asteartean, hodeiak nagusituko dira eta euria egin lezake. Ostarte batzuk ere irekiko dira ekialdeko zenbait puntutan, baina, oro har, zerua ia estalita egongo da. Euria egiteko arriskua ere ez dute baztertu, egunaren bigarren partean bereziki.
Tenperatura maximoek behera egingo dute, batez ere isurialde atlantikoan.
Asteazkenean, eguraldia aurreko egunekoaren oso antzekoa izango da, baina baliteke puntu batzuetan ostarte zabalagoak ikustea.
Ostegunean, giro aparta egongo da. Haizeak hegoaldetik joko du, tenperaturak gora egingo du, eta eguzkiak aginduko du lurralde osoan.
Zure interesekoa izan daiteke
Itsasaldeko arriskuagatik abisu horia ezarriko dute larunbatean, 3,5 metroko olatuak espero dira eta
Abisua gauerditik larunbat eguerdira arte egongo da indarrean.
126 km/h-ko haize-boladak neurtu dira goizaldean Matxitxakon
Haizeagatiko abisu horia eguerdira arte egongo da indarrean Bizkaian. Haizeguneetan, 100 km/h-tik gorako boladak izango dira, bereziki mendebaldean, eta haizeguneak ez diren tokietan, berriz, 80 km/h ingurukoak ere izan daitezke.
Giro epel eta argiarekin jarraituko dugu astearen hasieran
Asteazkenean termometroak nabarmen egingo du behera, eta euria ere botako du han eta hemen.
Giro epela eta argia astea amaitzeko eta datorrena hasteko
Tenperaturak 20 ºC-raino iritsiko dira isurialde atlantikoan, eta ildo beretik hasiko da astea.
Eguraldi egonkorra eta tenperaturen igoera abenduko zubirako
Euskalmeten arabera, atertzera egingo du eta ostarteak zabalduko dira.
Euriak gogor joko du Euskadi gaur ere, eta itsasaldeko arriskuagatik abisu horia ezarri dute
Euskalmetek abisu horia ezarri du ostiralera arte, olatuen inpaktuagatik, kostaldean, eta nabigaziorako arriskuagatik, lehen bi milietan. Egun oso euritsua izango da, eta prezipitazio mardulenak ipar partean egingo ditu.
Abisu horia itsasaldeko arriskuagatik, ostiralera arte, Euskadin
Euskalmetek abisu horia ezarri du asteazken eta ostegunerako itsasaldeko arriskuagatik, batez ere lehenengo bi milietako nabigazioan eta olatuek kostaldean duten inpaktuagatik.
Euria eta tenperatura baxuak izango dira nagusi abenduko lehen astean Euskal Herrian
Astelehenetik aurrera, eguraldia egonkortu egingo da. Hala ere, asteartean euria eta zeru estaliak ekarriko ditu korronte hotz berri batek, eta tenperaturak behera egingo du, baita izotza ekarri ere punturik altuenetan.
Eguzkia, gero eta hodei gehiago eta lainoa izango dira nagusi Euskadin
Euskalmeten arabera, ostiral honetan tenperatura apur bat igoko da eta zerua zertxobait nahasia izango da.