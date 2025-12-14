Denbora
Hodeiak eta euri arriskua barnealdean, eta ostarte zabalak kostaldean, aste hasieran

Haizeak hegoaldetik joko du, eta zakar ibiliko da egunaren lehen partean. Tenperaturari dagokionez, maximoek ez dute ia aldaketarik izango, baina minimoak zertxobait igoko dira.

Eguraldia Mañarian
Mañaria. Argazkia: Maribi González Audicana
EITB

Azken eguneratzea

Eguraldia ez da asteburuan bezain egonkorra izango datozen egunetan, baina astelehenean, batez ere goizean, eguzkiaz gozatu ahal izango da oraindik kostaldean. Araban eta Nafarroa osoan, aldiz, zerua hodeitsu egongo da egun osoan, eta prezipitazioak izateko arriskua ekarriko du horrek.

Haizeak hegoaldetik joko du, eta egunaren lehen partean zakar, gainera. Tenperaturari dagokionez, maximoek ez dute ia aldaketarik izango, baina minimoak zertxobait igoko dira.

Asteartean, hodeiak nagusituko dira eta euria egin lezake. Ostarte batzuk ere irekiko dira ekialdeko zenbait puntutan, baina, oro har, zerua ia estalita egongo da. Euria egiteko arriskua ere ez dute baztertu, egunaren bigarren partean bereziki. 

Tenperatura maximoek behera egingo dute, batez ere isurialde atlantikoan.

Asteazkenean, eguraldia aurreko egunekoaren oso antzekoa izango da, baina baliteke puntu batzuetan ostarte zabalagoak ikustea.

Ostegunean, giro aparta egongo da. Haizeak hegoaldetik joko du, tenperaturak gora egingo du, eta eguzkiak aginduko du lurralde osoan.

Eguraldia Gizartea

