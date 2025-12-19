La Agencia Vasca de Meteorología, Euskalmet, prevé para hoy la llegada de un frente frío que traerá abundante nubosidad y precipitaciones generalizadas, más persistentes en la mitad norte.

El viento comenzará soplando del sur, pero durante la mañana girará a noroeste, dejando rachas apreciables en el litoral. Las temperaturas irán a la baja, con un descenso más acusado en la vertiente cantábrica. En muchos puntos las máximas se registrarán de madrugada y las mínimas al final del día.

La mar de fondo del noroeste levantará olas de en torno a 3,5 metros, y el viento soplará del suroeste, fuerza 3 a 4, y rolará por la mañana al noroeste para amainar después.

Por ello, la Dirección de Atención de Emergencias y Meteorología del Gobierno Vasco ha activado el aviso por riesgo marítimo costero para la navegación, ante la previsión de altura de ola significantes de más de 3,5 metros, según ha informado el Departamento de Seguridad del Gobierno Vasco.

Además, entre las 16:00 y las 17:00 horas estará activado el aviso amarillo por riesgo marítimo costero por impacto en costa.

Para este sábado se esperan cielos muy nubosos, con precipitaciones débiles y dispersas de madrugada y a primeras y últimas horas, temperaturas mínimas en descenso y máximas en ascenso, y viento flojo variable, que se fijará del sur durante la mañana y arreciará durante la segunda mitad del día, con rachas fuertes y muy fuertes.

En este sentido, la Dirección de Atención de Emergencias y Meteorología volverá a activar el aviso amarillo por riesgo marítimo costero para la navegación, entre la medianoche y las 09:00 horas. Además, entre las 03:00 y las 06:00 horas estará activado el aviso amarillo por riesgo marítimo costero por impacto en costa.