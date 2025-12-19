PREVISIÓN
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Orain.

La llegada de un frente frío dejará abundante nubosidad y precipitaciones

La Dirección de Atención de Emergencias y Meteorología del Gobierno Vasco activará el aviso amarillo el viernes y el sábado por olas de 3,5 metros.
GRAFCAV7358. SAN SEBASTIÁN (ESPAÑA), 03/12/2025.- Los cielos en el País Vasco se presentan este miércoles nubosos con chubascos, especialmente en el litoral, donde podrán ser tormentosos, la cota de nieve subirá desde los 1.000 hasta los 1.200 metros, las temperaturas descenderán y el viento soplará del oeste, con rachas fuertes en zonas expuestas. El estado de la mar, en el Cantábrico hasta las veinte millas, será de marejada a fuerte marejada, la mar de fondo del noroeste levantará olas en torno a 3 o 3,5 metros de altura y el viento soplará del oeste, fuerza 4 a 5. EFE/Juan Herrero.
Olas y lluvia en la costa. Foto de archivo: EFE
Euskaraz irakurri: Fronte hotz batek hodeiak eta euria ekarriko ditu
author image

EITB

Última actualización

La Agencia Vasca de Meteorología, Euskalmet, prevé para hoy la llegada de un frente frío que traerá abundante nubosidad y precipitaciones generalizadas, más persistentes en la mitad norte.

El viento comenzará soplando del sur, pero durante la mañana girará a noroeste, dejando rachas apreciables en el litoral. Las temperaturas irán a la baja, con un descenso más acusado en la vertiente cantábrica. En muchos puntos las máximas se registrarán de madrugada y las mínimas al final del día.

La mar de fondo del noroeste levantará olas de en torno a 3,5 metros, y el viento soplará del suroeste, fuerza 3 a 4, y rolará por la mañana al noroeste para amainar después.

Por ello, la Dirección de Atención de Emergencias y Meteorología del Gobierno Vasco ha activado el aviso por riesgo marítimo costero para la navegación, ante la previsión de altura de ola significantes de más de 3,5 metros, según ha informado el Departamento de Seguridad del Gobierno Vasco.

Además, entre las 16:00 y las 17:00 horas estará activado el aviso amarillo por riesgo marítimo costero por impacto en costa. 

Para este sábado se esperan cielos muy nubosos, con precipitaciones débiles y dispersas de madrugada y a primeras y últimas horas, temperaturas mínimas en descenso y máximas en ascenso, y viento flojo variable, que se fijará del sur durante la mañana y arreciará durante la segunda mitad del día, con rachas fuertes y muy fuertes. 

En este sentido, la Dirección de Atención de Emergencias y Meteorología volverá a activar el aviso amarillo por riesgo marítimo costero para la navegación, entre la medianoche y las 09:00 horas. Además, entre las 03:00 y las 06:00 horas estará activado el aviso amarillo por riesgo marítimo costero por impacto en costa. 

Titulares de Hoy Eguraldia Alertas Meteorológicas

Te puede interesar

Cargar más
Publicidad
X