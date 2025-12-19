IRAGARPENA

Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

Fronte hotz batek hodeiak eta euria ekarriko ditu

Eusko Jaurlaritzako Larrialdiei Aurre Egiteko eta Meteorologiako Zuzendaritzak abisu horia ezarriko du ostiralean eta larunbatean 3,5 metroko olatuak espero direla eta. 

GRAFCAV7358. SAN SEBASTIÁN (ESPAÑA), 03/12/2025.- Los cielos en el País Vasco se presentan este miércoles nubosos con chubascos, especialmente en el litoral, donde podrán ser tormentosos, la cota de nieve subirá desde los 1.000 hasta los 1.200 metros, las temperaturas descenderán y el viento soplará del oeste, con rachas fuertes en zonas expuestas. El estado de la mar, en el Cantábrico hasta las veinte millas, será de marejada a fuerte marejada, la mar de fondo del noroeste levantará olas en torno a 3 o 3,5 metros de altura y el viento soplará del oeste, fuerza 4 a 5. EFE/Juan Herrero.
Olatuak eta euria kostaldean. Artxiboko argazkia: EFE
author image

EITB

Azken eguneratzea

Fronte hotz bat tarteko, eguraldiak estaltzera, hoztera eta euritara egingo du.

Euskalmet meteorologia agentziaren eguraldi iragarpenaren arabera, gaur zerua estalita egongo da eta euria egingo du lurralde osoan, hala ere, sarriago egingo du ipar partean. Haizeak hegoaldetik joko du egunaren hasieran, baina goizean zehar ipar-mendebaldera egingo du. Tenperatura maximoak jaitsi egingo dira, batez ere Kantauri isurialdean. 

Itsasoan 3,5 metro inguruko olatuak altxatuko dira, eta hego-mendebaldeko haizea ibiliko da, 3-4ko indarrarekin, eta goizean ipar-mendebaldera egingo du.

Hori dela eta, Eusko Jaurlaritzako Larrialdiei Aurre Egiteko eta Meteorologiako Zuzendaritzak nabigazioari dagokion abisu horia ezarriko du 3,5 metroko olatuak espero direla eta. 

Gainera, 16:00etatik 17:00etara, olatuek kostaldean izan dezaken inpaktuagatik abisu horia aktibatuko da. 

Larunbatean eguraldiak hobera egingo du. Goizaldean oraindik euria egingo du ipar partean, baina goizean atertzera egingo du. Gainerako orduetan, zerua hodeitsu egongo da, eta arratsaldean eta gauean ugaritu egingo dira. Hegoaldeko haizea ibiliko da eta gauean zakartu egingo da. Tenperatura maximoek gora egingo dute, bereziki ipar partean.

Halaber, Eusko Jaurlaritzako Larrialdiei Aurre Egiteko eta Meteorologiako Zuzendaritzak abisu horia ezarriko du nabigaziorako, gauerditik 09:00etara, 3,5 metro inguruko olatuak espero dira eta. Horrez gain, kostaldean ere abisu horia aktibatuko da, 03:00etatik 06:00etara. 

Eguneko Titularrak Eguraldia Alerta Meteorologikoak

Zure interesekoa izan daiteke

Gehiago ikusi
Publizitatea
X