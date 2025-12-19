Mejoría pasajera el sábado y regreso del frío con nieve el domingo en Hego Euskal Herria
El tiempo en Euskadi y Navarra estará marcado por una breve mejoría el sábado antes de dar paso a un nuevo empeoramiento el domingo, con descenso térmico, lluvias y posibles nevadas en zonas del interior, según las previsiones de Euskalmet y la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET).
Durante la madrugada del sábado, todavía se registrarán precipitaciones en la mitad norte de Euskadi, aunque tenderán a remitir a primeras horas del día. A lo largo de la jornada predominará el cielo nuboso, con nubes medias y altas, que aumentarán de cara a la tarde y la noche. El viento del sur irá ganando intensidad, especialmente al final del día, y las temperaturas máximas subirán, con un ascenso más notable en el norte.
Euskalmet mantiene avisos amarillos por riesgo marítimo-costero. En concreto, se activa el aviso por navegación en las dos primeras millas desde la medianoche hasta las 12:00 horas del sábado, con olas significativas de hasta 3,5 metros, mar de fondo del noroeste y viento del sureste con fuerza 3. Además, se establece aviso por impacto en costa entre las 03:00 y las 06:00 horas, con alturas de ola similares y pleamar prevista de madrugada.
En Navarra, el sábado se espera una jornada de cielos nubosos con precipitaciones intermitentes, más probables en el norte y zonas montañosas. La Comunidad Foral mantiene el nivel máximo de aviso amarillo, especialmente de cara a la jornada dominical.
El domingo llegará el cambio más significativo. El paso de un frente durante la mañana volverá a dejar lluvias en Euskadi, que remitirán por la tarde, cuando se abrirán claros. Las temperaturas bajarán de forma apreciable y la cota de nieve podría situarse entre los 700 y 1100 metros, con posibilidad de nevadas en zonas del interior. El viento girará a oeste-suroeste.
Euskalmet ha activado además un aviso amarillo por nieve en el interior desde las 12:00 hasta las 24:00 horas del domingo. Se prevén chubascos débiles a moderados, más probables en las horas centrales del día, con espesores de hasta 5 centímetros en torno a los 1000 metros.
En Navarra, AEMET también alerta de nevadas en áreas altas, especialmente en el Pirineo, donde podrían registrarse acumulaciones significativas, lo que podría afectar a la circulación en puertos de montaña.
