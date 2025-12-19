EL TIEMPO
Mejoría pasajera el sábado y regreso del frío con nieve el domingo en Hego Euskal Herria

Euskalmet y AEMET mantienen avisos amarillos por riesgo marítimo-costero y nevadas, con descenso acusado de temperaturas y cota de nieve por debajo de los 1000 metros al final del fin de semana.
MADRID, 15/11/2025.- Varias personas se protegen de la lluvia, este sabado en Madrid. La borrasca Claudia, estacionaria al noroeste de la península, pierde intensidad, aunque todavía dejará lluvias en amplias zonas del país, más fuertes y persistentes en Alborán, oeste de Galicia, Baleares y en el este de Cataluña. EFE/Borja Sánchez-Trillo
Euskaraz irakurri: Larunbatean hobera egingo du eta hotza itzuliko da elurrarekin igandean Euskadin eta Nafarroan
EITB

Última actualización

El tiempo en Euskadi y Navarra estará marcado por una breve mejoría el sábado antes de dar paso a un nuevo empeoramiento el domingo, con descenso térmico, lluvias y posibles nevadas en zonas del interior, según las previsiones de Euskalmet y la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET).

Durante la madrugada del sábado, todavía se registrarán precipitaciones en la mitad norte de Euskadi, aunque tenderán a remitir a primeras horas del día. A lo largo de la jornada predominará el cielo nuboso, con nubes medias y altas, que aumentarán de cara a la tarde y la noche. El viento del sur irá ganando intensidad, especialmente al final del día, y las temperaturas máximas subirán, con un ascenso más notable en el norte.

Euskalmet mantiene avisos amarillos por riesgo marítimo-costero. En concreto, se activa el aviso por navegación en las dos primeras millas desde la medianoche hasta las 12:00 horas del sábado, con olas significativas de hasta 3,5 metros, mar de fondo del noroeste y viento del sureste con fuerza 3. Además, se establece aviso por impacto en costa entre las 03:00 y las 06:00 horas, con alturas de ola similares y pleamar prevista de madrugada.

En Navarra, el sábado se espera una jornada de cielos nubosos con precipitaciones intermitentes, más probables en el norte y zonas montañosas. La Comunidad Foral mantiene el nivel máximo de aviso amarillo, especialmente de cara a la jornada dominical.

El domingo llegará el cambio más significativo. El paso de un frente durante la mañana volverá a dejar lluvias en Euskadi, que remitirán por la tarde, cuando se abrirán claros. Las temperaturas bajarán de forma apreciable y la cota de nieve podría situarse entre los 700 y 1100 metros, con posibilidad de nevadas en zonas del interior. El viento girará a oeste-suroeste.

Euskalmet ha activado además un aviso amarillo por nieve en el interior desde las 12:00 hasta las 24:00 horas del domingo. Se prevén chubascos débiles a moderados, más probables en las horas centrales del día, con espesores de hasta 5 centímetros en torno a los 1000 metros.

En Navarra, AEMET también alerta de nevadas en áreas altas, especialmente en el Pirineo, donde podrían registrarse acumulaciones significativas, lo que podría afectar a la circulación en puertos de montaña.

 

Nieve Eguraldia

