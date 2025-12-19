Larunbatean eguraldiak hobera egingo du, eta igandean, hotza elurrarekin itzuliko da Hego Euskal Herrira
Euskalmetek eta AEMETek abisu horiak ezarri dituzte itsasaldeko arriskuagatik eta elurragatik; izan ere, asteburuaren amaieran, tenperaturak nabarmen egingo du behera, eta elur-kota 1.000 metrotik behera kokatuko da.
Hego Euskal Herriko eguraldiak hobera egingo du apur bat larunbatean, eta igandean berriro okerrera egingo du; izan ere, tenperaturak behera egiteaz gain, euria egingo du eta elurra egin lezake barnealdean, Euskalmeten eta Estatuko Meteorologia Agentziaren (AEMET) aurreikuspenen arabera.
Larunbat goizaldean, euria egingo du Euskal Autonomia Erkidegoko iparraldean, baina atertzera egingo du egunaren lehen orduetan. Egunak aurrera egin ahala, zerua hodeitsu egongo da, erdi mailako hodei eta goi-hodeiekin, eta arratsaldean eta gauean ugaritu egingo dira hodeiak. Hegoaldeko haizea zakartuz joango da, batez ere egunaren amaieran, eta tenperatura maximoek gora egingo dute, eta iparraldean gorakada nabarmenagoa izango da.
Euskalmetek abisu horiak ezarri ditu itsasaldeko arriskuagatik. Hain zuzen ere, nabigazio abisu horia aktibatu dute lehen bi milietan, gauerditik larunbateko 12:00ak arte, 3,5 metroko olatu handiekin, ipar-mendebaldeko hondoko itsasoarekin eta 3 indarreko hego-ekialdeko haizearekin. Horrez gain, kostaldeko kalteengatik abisu horia ezarri dute 03:00etatik 06:00etara, olatuen altuera antzekoa izango da eta itsasgora goizaldean izatea aurreikusi dute.
Nafarroan, larunbatean zerua hodeitsu egongo da eta tarteka euria egingo du, batez ere iparraldean eta mendi inguruetan. Foru Erkidegoak abisu horiaren maila maximoari eutsiko dio, batez ere igandeko jardunaldiari begira.
Igandean iritsiko da aldaketarik esanguratsuena. Goizean fronte bat igaroko da Euskal Autonomia Erkidegoan, eta arratsaldean atertzera egingo du, baina ostarteak zabalduko dira. Tenperatura nabarmen jaitsiko da, eta elur-kota 700 eta 1.100 metro artean egon liteke, eta barnealdean elurra egiteko arriskua dago. Haizeak mendebalde hego-mendebaldera egingo du.
Euskalmetek, gainera, abisu horia ezarri du elurragatik barnealdean, 12:00etatik 24:00ak arte, igande eguerditik aurrera. Zaparrada txiki-ertainak espero dira, egunaren erdiko orduetan izateko aukera gehiago, eta 5 zentimetroko lodierak ere espero dira, 1.000 metro ingurukoak.
Nafarroan, AEMETek ere ohartarazi du elurteak izango direla goi-eremuetan, batez ere Pirinioetan, metaketa handiak egon baitaitezke, eta horrek eragina izan lezake mendateetako zirkulazioan.
