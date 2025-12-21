Frío y tiempo variable para iniciar el invierno

Esta primera semana de invierno cumplirá los cánones propios de la estación, según el pronóstico de la Agencia Vasca de Meteorología, Euskalmet.

El lunes predominarán las nubes, pero apenas se espera precipitación. Aunque durante la mañana podría llover en puntos cercanos a la costa, la primera mitad de día discurrirá bastante apacible. No obstante, la nubosidad será más abundante por la tarde y entondes las precipitaciones serán más probables. La cota de nieve rondará los 800-1000 metros.

La mañana será fría, y podría helar en puntos de Álava y Navarra —estará activo un aviso amarillo por heladas y temperaturas mínimas en el sur de Álava—. En la costa, las temperaturas máximas no superarán los 12-13 ºC, y rondarán los 8 ºC en el interior.

Las nubes volverán a ser las protagonistas el martes; serán abundantes y podrían dejar precipitaciones a lo largo del día. La cota de nieve irá ascendiendo hasta los 1000-1200 metros a partir del mediodía. Las temperaturas permanecerán sin cambios o en ligero ascenso. Nuevamente, se podrían producir algunas heladas en puntos de Álava y Navarra.

El miércoles, víspera de Navidad, el cielo permanecerá nublado, y no se descartan precipitaciones. Tampoco habrá variaciones en cuanto a las temperaturas.

Según la tendencia, el jueves, 25 de diciembre, continuará por los mismos derroteros: cielos nubosos y lluvia. Las temperaturas bajarán ligeramente.