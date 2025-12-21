IRAGARPENA
Hotza eta giro aldakorra neguari ekiteko

Urtaroa sasoiari dagokion tenperaturekin abiatuko dugu: barnealdean, zeroz azpitik ibiliko dira termometroak, eta kostaldean ozta-ozta helduko dira 5 ºC-ra. Hodeiak nagusi izango dira zeruan, eta euria iragarri dute, tarteka bada ere. Elur-maila 800-1.000 metro inguruan egongo da, astearterako gorago espero bada ere.

Tafalla, euripean. Argazkia: Jose Manuel Gutierrez
Neguko lehen astea dugu honakoa, eta urtaroak berezko dituen ezaugarriak izango ditu, Euskalmet Euskal Meteorologia Agentziak datozen egunetarako egin duen iragarpenaren arabera.

Astelehenean, giro goibela nagusituko da, baina prezipitazio gutxi egingo du. Zeru estaliak izango ditugu egun osoan, baina goizean behintzat ez da euri konturik espero (akaso zertxobait kostaldetik gertu); arratsaldean, ordea,  prezipitazioa egiteko probabilitatea handiagoa izango da. 

Elur-kota 800-1000 metro inguruan egongo da. Hego-mendebaldeko haizea ibiliko da, bolada gogorrekin kostaldean. Tenperaturari dagokionez, hotz egingo du barnealdean —izotzagatik abisu horia egongo da indarrean Arabako Errioxan—, eta termometroak zeroz azpitik ibiliko dira. Kostaldean, 3-5 ºC-ren langa ezin gainditu ibiliko dira minimoak. Maximoak 12-13 ºC ingurukoak izango dira kostaldean, eta 8 ºC-koak barnealdean.

Asteartean ere, hodeiak izango dira nagusi, eta euritara jo dezake egunean zehar. Elur-kotak gora egingo du, eta 1.000-1.200 metro inguruan kokatuko da eguerditik aurrera. Tenperaturan ez da aldaketa handirik sumatuko, edo apur bat igo daiteke. Bigarren egunez, Arabako eta Nafarroako zenbait tokitan izotza egin dezake.

Asteazkenean, Eguberri bezperan, zerua erabat estalita egongo da, eta bustitik jarraituko dugu. Tenperaturan ez da aldaketarik espero. 

Joeraren arabera, ildo beretik jarraituko du aroak abenduaren 25ean ere, ostegunarekin. Zerua hodeitsu egongo da tarteka, eta euria egingo du. Termometroek koska bat egingo dute behera.

