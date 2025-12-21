Hotza eta giro aldakorra neguari ekiteko
Urtaroa sasoiari dagokion tenperaturekin abiatuko dugu: barnealdean, zeroz azpitik ibiliko dira termometroak, eta kostaldean ozta-ozta helduko dira 5 ºC-ra. Hodeiak nagusi izango dira zeruan, eta euria iragarri dute, tarteka bada ere. Elur-maila 800-1.000 metro inguruan egongo da, astearterako gorago espero bada ere.
Neguko lehen astea dugu honakoa, eta urtaroak berezko dituen ezaugarriak izango ditu, Euskalmet Euskal Meteorologia Agentziak datozen egunetarako egin duen iragarpenaren arabera.
Astelehenean, giro goibela nagusituko da, baina prezipitazio gutxi egingo du. Zeru estaliak izango ditugu egun osoan, baina goizean behintzat ez da euri konturik espero (akaso zertxobait kostaldetik gertu); arratsaldean, ordea, prezipitazioa egiteko probabilitatea handiagoa izango da.
Elur-kota 800-1000 metro inguruan egongo da. Hego-mendebaldeko haizea ibiliko da, bolada gogorrekin kostaldean. Tenperaturari dagokionez, hotz egingo du barnealdean —izotzagatik abisu horia egongo da indarrean Arabako Errioxan—, eta termometroak zeroz azpitik ibiliko dira. Kostaldean, 3-5 ºC-ren langa ezin gainditu ibiliko dira minimoak. Maximoak 12-13 ºC ingurukoak izango dira kostaldean, eta 8 ºC-koak barnealdean.
Asteartean ere, hodeiak izango dira nagusi, eta euritara jo dezake egunean zehar. Elur-kotak gora egingo du, eta 1.000-1.200 metro inguruan kokatuko da eguerditik aurrera. Tenperaturan ez da aldaketa handirik sumatuko, edo apur bat igo daiteke. Bigarren egunez, Arabako eta Nafarroako zenbait tokitan izotza egin dezake.
Asteazkenean, Eguberri bezperan, zerua erabat estalita egongo da, eta bustitik jarraituko dugu. Tenperaturan ez da aldaketarik espero.
Joeraren arabera, ildo beretik jarraituko du aroak abenduaren 25ean ere, ostegunarekin. Zerua hodeitsu egongo da tarteka, eta euria egingo du. Termometroek koska bat egingo dute behera.
Zure interesekoa izan daiteke
Nolako negua datorkigu?
Udazken lehor eta bero baten ostean, Xabier Casado ETBko Eguraldiko lankideak iragarri du negua hotz hasiko dela, eta hala jarraituko duela urtea amaitu arte gutxienez.
Igandean eta astelehenean 700 metrotik gora zurituko du Euskal Herriko zenbait tokitan
Abisua astelehen eguerditik astearte gauerdira arte egongo da indarrean, eta 1.000 metroko altueran 0 eta 5 zentimetro arteko elur-lodiera iragarri dute.
Larunbatean eguraldiak hobera egingo du, eta igandean, hotza elurrarekin itzuliko da Hego Euskal Herrira
Euskalmetek eta AEMETek abisu horiak ezarri dituzte itsasaldeko arriskuagatik eta elurragatik; izan ere, asteburuaren amaieran, tenperaturak nabarmen egingo du behera, eta elur-kota 1.000 metrotik behera kokatuko da.
Fronte hotz batek hodeiak eta euria ekarriko ditu
Eusko Jaurlaritzako Larrialdiei Aurre Egiteko eta Meteorologiako Zuzendaritzak abisu horia ezarriko du ostiralean eta larunbatean 3,5 metroko olatuak espero direla eta.
Abisu horiak haizeagatik eta olatu handiengatik Hego Euskal Herrian, ostegunetik aurrera
3,5 metrorainoko olatuak eta 100 km/h-ko haize-boladak espero dira haizeguneetan.
Hodeiak eta euri arriskua barnealdean, eta ostarte zabalak kostaldean, aste hasieran
Haizeak hegoaldetik joko du, eta zakar ibiliko da egunaren lehen partean. Tenperaturari dagokionez, maximoek ez dute ia aldaketarik izango, baina minimoak zertxobait igoko dira.
Itsasaldeko arriskuagatik abisu horia ezarriko dute larunbatean, 3,5 metroko olatuak espero dira eta
Abisua gauerditik larunbat eguerdira arte egongo da indarrean.
126 km/h-ko haize-boladak neurtu dira goizaldean Matxitxakon
Haizeagatiko abisu horia eguerdira arte egongo da indarrean Bizkaian. Haizeguneetan, 100 km/h-tik gorako boladak izango dira, bereziki mendebaldean, eta haizeguneak ez diren tokietan, berriz, 80 km/h ingurukoak ere izan daitezke.
Giro epel eta argiarekin jarraituko dugu astearen hasieran
Asteazkenean termometroak nabarmen egingo du behera, eta euria ere botako du han eta hemen.