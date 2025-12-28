Frío y ambiente soleado para despedir el año e iniciar 2026
El martes será el día más gris de la semana. En cuanto a las temperaturas, serán heladoras en Nochevieja y Año Nuevo, y durante el día, apenas superarán los 10 grados.
El año terminará y empezará de forma similar, meteorológicamente hablando, según el pronóstico elaborado por Euskalmet, la Agencia Vasca de Meteorología. El sol y el frío serán los protagonistas de los últimos días de 2025, y el 2026 arrancará por los mismos derroteros.
Tras un domingo soleado, los cielos continuarán despejados el lunes, especialmente en la mitad norte. En la mitad sur es probable que aparezcan nieblas persistentes, aunque por la tarde podrían abrirse algunos claros. Durante la noche, la nubosidad de tipo bajo irá en aumento, comenzando desde la costa. En cuanto a las temperaturas, las mínimas rondarán los 2-3 ºC en el interior, y los 15 ºC, en la costa.
El martes será el día más gris de la semana. La jornada amanecerá con el cielo cubierto en la mitad norte y podría llover débilmente, siendo las precipitaciones cada vez más ocasionales a partir de la tarde. En la mitad sur, los cielos estarán más despejados por la mañana, pero irá llegando nubosidad; no se espera lluvia. El cierzo soplará con fuerza en el Valle del Ebro. Las temperaturas mínimas no sufrirán cambios, pero las máximas descenderán. Rondarán los 12-13 ºC en Bilbao, San Sebastián y Baiona, y los 9-10 ºC en Vitoria-Gasteiz y Pamplona.
El miércoles, último día del 2025, comenzará con cielos cubiertos, aunque irá despejando para la tarde noche. Lo más destacado será la bajada de temperaturas, con máximas por debajo de los 7-9 ºC y mínimas rondando los 3-7 ºC. Podrían registrarse heladas débiles en el interior al final del día, especialmente en Álava.
El día de Año Nuevo, jueves, arrancará con nieblas matinales e intervalos nubosos. Las temperaturas no sufrirán cambios, y hará frío, con posibilidad de que hiele en Álava. Según la tendencia, lo más destacado del viernes será la subida de temperaturas.
Te puede interesar
Varios desalojos y rescates sin daños en Málaga en una noche con más de 300 incidencias
El temporal de lluvia que afecta a Andalucía, principalmente a Málaga, ha dejado por el momento 304 incidencias en esta provincia, donde se han producido algunos desalojos y rescates en los municipios de Alhaurín de la Torre y Cártama por inundaciones.
El frío no da tregua en Euskal Herria
El ambiente invernal continúa en Euskal Herria, con temperaturas bajas durante las primeras horas del día. En Vitoria-Gasteiz ha habido 2 grados, mientras que en Pamplona los termómetros han rondado los 3 grados, con mucha lluvia.
Aviso amarillo por nieve en el interior de Euskadi
Se esperan acumulaciones débiles y cota de nieve inicial entre 600 y 800 metros, con temperaturas bajas tras la fría noche de Navidad.
Jornada gélida de Navidad
Ambiente invernal en Euskal Herria, especialmente en el interior, donde ha habido heladas y temperaturas muy bajas. La nubosidad irá a menos a lo largo del día, aunque el tiempo seguirá inestable en las próximas jornadas, con lluvias débiles y un ascenso progresivo de las temperaturas.
Nochebuena y Navidad con nieve a 400 metros
El Departamento de Seguridad activará un aviso amarillo desde esta noche por precipitaciones débiles y descenso de la cota; Euskalmet prevé una rápida mejoría a partir del viernes.
Nochebuena fría y pasada por agua en Euskal Herria, antesala de una Navidad con heladas y sabor invernal
La lluvia y el descenso térmico marcarán esta Nochebuena, mientras que el día de Navidad llegará con heladas, frío intenso y opciones de nieve en cotas bajas.
Frío y tiempo variable para iniciar el invierno
La nueva estación ha comenzado con temperaturas propias de la época: las mínimas rondan los 5 ºC en la costa, y con termómetros bajo cero en el interior. Predomina el ambiente nuboso y lloverá. La cota de nieve descenderá hasta los 800-1.000 metros aunque irá subiendo conforme avance la semana.
¿Qué invierno nos espera?
Tras un otoño seco y caluroso, Xabier Casado, compañero de Eguraldia de ETB, ha predicho que el invierno comenzará frío, y que seguirá siéndolo al menos hasta final de año.
El domingo y lunes nevará por encima de los 700 metros en algunos puntos de Euskal Herria
El aviso amarillo por nieve estará vigente desde el mediodía del domingo hasta la medianoche del martes. Los espesores de nieve previstos serán de entre 0 y 5 centímetros a 1000 metros.