Frío y ambiente soleado para despedir el año e iniciar 2026

El año terminará y empezará de forma similar, meteorológicamente hablando, según el pronóstico elaborado por Euskalmet, la Agencia Vasca de Meteorología. El sol y el frío serán los protagonistas de los últimos días de 2025, y el 2026 arrancará por los mismos derroteros.

Tras un domingo soleado, los cielos continuarán despejados el lunes, especialmente en la mitad norte. En la mitad sur es probable que aparezcan nieblas persistentes, aunque por la tarde podrían abrirse algunos claros. Durante la noche, la nubosidad de tipo bajo irá en aumento, comenzando desde la costa. En cuanto a las temperaturas, las mínimas rondarán los 2-3 ºC en el interior, y los 15 ºC, en la costa.

El martes será el día más gris de la semana. La jornada amanecerá con el cielo cubierto en la mitad norte y podría llover débilmente, siendo las precipitaciones cada vez más ocasionales a partir de la tarde. En la mitad sur, los cielos estarán más despejados por la mañana, pero irá llegando nubosidad; no se espera lluvia. El cierzo soplará con fuerza en el Valle del Ebro. Las temperaturas mínimas no sufrirán cambios, pero las máximas descenderán. Rondarán los 12-13 ºC en Bilbao, San Sebastián y Baiona, y los 9-10 ºC en Vitoria-Gasteiz y Pamplona.

El miércoles, último día del 2025, comenzará con cielos cubiertos, aunque irá despejando para la tarde noche. Lo más destacado será la bajada de temperaturas, con máximas por debajo de los 7-9 ºC y mínimas rondando los 3-7 ºC. Podrían registrarse heladas débiles en el interior al final del día, especialmente en Álava.

El día de Año Nuevo, jueves, arrancará con nieblas matinales e intervalos nubosos. Las temperaturas no sufrirán cambios, y hará frío, con posibilidad de que hiele en Álava. Según la tendencia, lo más destacado del viernes será la subida de temperaturas.