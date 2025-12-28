IRAGARPENA
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

Eguzkitsu bezain hotz amaituko dugu urtea, baita hasi ere

Asteartea izango da salbuespena, zeru-goiak hodeitsu egongo baitira. Tenperaturari dagokionez, balio baxuak erregistratuko dira Gabon zaharrean eta Urteberri egunean, eta egunean zehar 10 ºC-ren langa gainditu ezinda ibiliko dira.

Oñati eguzkitsu hotz Marilo Unzurrunzaga Posada
Oñati, eguzkitsu. Argazkia: Marilo Unzurrunzaga
author image

EITB

Azken eguneratzea

Urtea berdintsu amaitu eta hasiko da, eguraldiari dagokionez. Hala iragarri du behintzat Euskalmet Euskal Meteorologia Agentziak. Eguzkia eta hotza izango ditugu nagusi 2025eko azken egunetan, eta ildo beretik abiatuko da 2026a. 

Igande eguzkitsu baten ostean, zeruak oskarbi jarraituko du astelehenean ere, bereziki isurialde atlantikoan. Hegoaldean, behe-lainoarekin abiatuko dute eguna, baina ostarteak ireki daitezke arratsalderako. Gauean, behe-hodeiak ugarituz joango dira, kostaldetik hasita. Tenperaturari dagokionez, hotzenak 2-3 ºC-ren bueltan egongo dira barnealdean, eta 15 ºC inguruan, kostaldean. 

Asteartea izango da asteko egunik grisena. Hodei ugari izango dira zeruan, batez ere isurialde atlantikoan. Egunsentian, zerua estalita egongo da ipar partean, eta euria egin dezake, bereziki egunaren lehen partean. Hegoaldean, argiagoa izango da goiza, baina hodeiak ugarituz joango dira egunak aurrera egin ahala. Ez da euririk espero, baina egitekotan euri txikia izango da. Ziertzoa indartsu sartuko da Ebroko ibarrean. Tenperatura minimoetan ez da aldaketarik espero, baina bai, ordea, maximoetan, behera egingo baitute. Hala, epelenak 12-13 ºC-koak izango dira Bilbon, Donostian eta Baionan, eta 9-10 ºC ingurukoak, Gasteizen eta Iruñean.

2025ari agur esateko eguna izango da asteazkena, eta badirudi zeru argiagoekin eta hotzarekin egingo diogula diosala, iragarpenean ziurgabetasun handia badago ere. Joeraren arabera, tenperaturak behera egingo du nabarmen, eta izotz txikia egin lezake Araban. Tenperatura minimoak 3 eta 7 ºC artekoak izango dira. 

Urteberri egunean ere, ostegunarekin, ildo beretik jarraituko du aroak. Joerak, baina, tenperatura igoera aurreikusten du ostiralerako.

Gabonak Eguraldia

Zure interesekoa izan daiteke

Gehiago ikusi
Publizitatea
X