El primer día de 2026 ha amanecido en Hego Euskal Herria con temperaturas heladoras por debajo de los cero grados. Así, el aviso amarillo por temperaturas mínimas en Euskadi ha dejado temperaturas mínimas de -5,1 grados en Asparrena (Álava), -4,2º en Agurain (Álava), -2,3º en Arkauti (Álava) y -1º en Amorebieta (Bizkaia), según los registros de la Agencia Vasca de Meteorología Euskalmet. Asimismo, las estaciones meteorológicas de la Comunidad Foral de Navarra han registrado hasta -3,6º en Eltzaburu (Ulzama).

Álava ha sido el territorio más gélido. Además de Asparrena, las localidades más frías, con alrededor de 4 grados bajo cero, se han registrado en Kanpezu, Antoñana, Herrera, Espejo, Ozaeta, Salvatierra y Subijana. También la capital, Vitoria-Gasteiz, ha amanecido con -3 grados, según datos de Euskalmet.

En Gipuzkoa, la temperatura ha descendido hasta los 3,4 bajo dero en Berastegi, aunque también en la estación de Aitzu se han registrado valores muy fríos, de -2 grados.

En Bizkaia Orduña ha sido la localidad con temperaturas más bajas, -2 grados, y en las estaciones de Amorebieta, Iruzubieta y Otxandio ha habido -1,3 grados.

El Departamento de Seguridad ha dado por finalizado a las 09:30 horas el aviso amarillo por temperaturas mínimas.

Pese a la fría madrugada, las temperaturas máximas se recuperarán durante el día de hoy, 3-4 ºC en la vertiente cantábrica, pero apenas variarán en el resto del territorio. El viento de componente sur soplará con algo de intensidad durante la mañana, pero durante la tarde perderá fuerza y quedará variable cerca de la costa.

A partir de este viernes suben las temperaturas y llega la lluvia. El viento soplará del sur durante la primera mitad del día y las temperaturas apenas sufrirán variaciones, siendo más templadas en el norte que en el sur. Durante la mañana las nubes irán a más y los cielos terminarán de cubrirse, además, el viento irá girando a norte y nordeste por la tarde, momento en el que aumentará la probabilidad de lluvia. Por la tarde-noche las precipitaciones serán más frecuentes, sobre todo en la vertiente cantábrica. Las temperaturas mínimas subirán.

El sábado esperamos precipitaciones durante la primera mitad del día y desplome de los termómetros durante la tarde-noche.