Asparrenan neurtu dute Urte berri eguneko tenperaturarik hotzena Hego Euskal Herrian: -5,1 gradu
Halaber, goizaldean zeropeko tenperaturak izan dituzte Agurainen (-4,2 gradu), Zornotzan (-1 gradu) eta Nafarroako Eltzaburun (-3,6 gradu) ere.
Hotzetik esnatu da 2026ko lehen eguna Hego Euskal Herrian. Hala, zeropeko tenperaturak neurtu dituzte goizaldean Asparrenan (-5,1 gradu), Agurainen (-4,2gradu), Arkautin (-2,3 gradu) eta Zornotzan (-1 gradu), Euskalmet Euskal Meteorologia Agentziaren erregistroen arabera. Halaber, Nafarroan Eltzaburun (Ultzama) erregistratu dute tenperatura baxuena: 3,6 gradu zero azpitik.
Araban neurtu dituzte tenperaturarik hotzenak. Zero azpitik lau gradu inguruko tenperaturak izan dira Kanpezun, Antoñanan, Herreran, Espejon, Ozaetan, Agurainen edota Subijanan. Halaber, Gasteizen -3 graduko tenperaturak izan dituzte.
Gipuzkoan, Berastegin esaterako, -3,6 graduko tenperatura izan dute goizaldean.
Bizkaian Urduña izan da udalerririk hotzena, -2 gradurekin.
Goizaldean hotza egin arren, tenperatura maximoak 3-4 ºC-ra igoko dira gaur Kantauri isurialdean, baina ez da aparteko gorabeherarik izango gainerako lurraldeetan. Hego haizea ibiliko da eta arratsaldean indarra galduko du, kostaldetik gertu batez ere.
Ostiral honetatik aurrera tenperaturak gora egingo du eta euria dator. Haizeak hegoaldetik joko du egunaren lehen partean eta tenperaturak ez du ia aldaketarik jasango, epelagoak izango dira iparraldean hegoaldean baino. Goizean hodeiak ugarituz joango dira eta zerua estaltzen amaituko da. Gainera, haizeak iparraldera eta ipar-ekialdera egingo du arratsaldean, eta orduan euria egiteko probabilitatea handitu egingo da. Arratsalde-gauean prezipitazioak sarriago izango dira, batez ere kantauri isurialdean. Tenperatura minimoak igo egingo dira.
Larunbatean prezipitazioak espero ditugu egunaren lehen partean, eta termometroek behera egingo dute arratsalde-gau partean.
Eguzkitsu bezain hotz amaituko dugu urtea, baita hasi ere
2025aren amaiera eta 2026aren hasiera hotzak eta izotzak markatuko ditu, batez ere barnealdean. Tenperatura maximoak ez dira 10 gradutik gorakoak izango.
Euriteek hainbat gorabehera eragin dituzte Andaluzian, Malagan bereziki
Andaluzia, batez ere Malaga, astindu duen euri-denboraleak 304 gorabehera eragin ditu oraingoz probintzia horretan, eta Alhaurin de la Torre eta Cartama udalerrietan zenbait etxe jendez hustu eta hainbat pertsona erreskatatu behar izan dituzte uholdeen ondorioz.
Hotzak ez du atsedenik ematen Euskal Herrian
Neguko giroak bere horretan jarraitzen du Euskal Herrian, tenperatura baxuekin eguneko lehen orduetan. Gasteizen 2 gradu izan dira, eta Iruñean, berriz, termometroak 3 graduren bueltan ibili dira, eta euri asko egin du.
Abisu horia elurragatik Euskadiko barnealdean
Espero da elur-kota 600 eta 800 metro artean kokatzea, eta Gabon gaueko eta Eguberriko tenperatura baxuek jarraituko dute.
Hotza eta izotza protagonistak Eguberri Egunean
Neguko giroa nagusi da Euskal Herrian, bereziki barnealdean, izotza eta tenperatura maximoak oso baxuak baitaude. Hodeiak gutxituko dira egunean zehar, eta eguraldiak ezegonkor jarraituko du hurrengo egunetan; euri txikia egingo du eta tenperaturak gora egingo du pixkanaka.
Elurra 400 metrora izango dugu Gabon-gauean eta Eguberri egunean
Segurtasun Sailak abisu horia ezarriko du gaur gauetik aurrera prezipitazio txikiengatik eta kotaren jaitsieragatik; ostiraletik aurrera hobera egingo duela iragarri du Euskalmetek.
Hotzak hartuko du Gabon gaua, Eguberri izoztu baten atarian
Euria eta tenperaturen beherakada izango dira protagonista Euskal Herriko Gabon gauean. Bide berean izango dugu Eguberria: hotza, izotzaldia eta elurra kota baxuetan.
Hotza eta giro aldakorra neguari ekiteko
Urtaroa sasoiari dagokion tenperaturekin abiatu dugu: barnealdean, zeroz azpitik ibili dira termometroak, eta kostaldean ozta-ozta heldu dira 5 ºC-ra. Hodeiak nagusi dira zeruan, eta euria iragarri dute, tarteka bada ere. Elur-maila 800-1.000 metro inguruan da, astearterako gorago espero bada ere.
Nolako negua datorkigu?
Udazken lehor eta bero baten ostean, Xabier Casado ETBko Eguraldiko lankideak iragarri du negua hotz hasiko dela, eta hala jarraituko duela urtea amaitu arte gutxienez.