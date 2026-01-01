EGURALDIA

Asparrenan neurtu dute Urte berri eguneko tenperaturarik hotzena Hego Euskal Herrian: -5,1 gradu

Halaber, goizaldean zeropeko tenperaturak izan dituzte Agurainen (-4,2 gradu), Zornotzan (-1 gradu) eta Nafarroako Eltzaburun (-3,6 gradu) ere. 

izotza hielo aramaio araba
Egunsenti izoztu baten irudia Aramaion (Araba). Argazkia: Orain
EITB

Azken eguneratzea

Hotzetik esnatu da 2026ko lehen eguna Hego Euskal Herrian. Hala, zeropeko tenperaturak neurtu dituzte goizaldean Asparrenan (-5,1 gradu), Agurainen (-4,2gradu), Arkautin (-2,3 gradu) eta Zornotzan (-1 gradu), Euskalmet Euskal Meteorologia Agentziaren erregistroen arabera. Halaber, Nafarroan Eltzaburun (Ultzama) erregistratu dute tenperatura baxuena: 3,6 gradu zero azpitik. 

Araban neurtu dituzte tenperaturarik hotzenak. Zero azpitik lau gradu inguruko tenperaturak izan dira Kanpezun, Antoñanan, Herreran, Espejon, Ozaetan, Agurainen edota Subijanan. Halaber, Gasteizen -3 graduko tenperaturak izan dituzte. 

Gipuzkoan, Berastegin esaterako,  -3,6 graduko tenperatura izan dute goizaldean. 

Bizkaian Urduña izan da udalerririk hotzena, -2 gradurekin.  

Goizaldean hotza egin arren, tenperatura maximoak 3-4 ºC-ra igoko dira gaur Kantauri isurialdean, baina ez da aparteko gorabeherarik izango gainerako lurraldeetan. Hego haizea ibiliko da eta arratsaldean indarra galduko du, kostaldetik gertu batez ere. 

Ostiral honetatik aurrera tenperaturak gora egingo du eta euria dator. Haizeak hegoaldetik joko du egunaren lehen partean eta tenperaturak ez du ia aldaketarik jasango, epelagoak izango dira iparraldean hegoaldean baino. Goizean hodeiak ugarituz joango dira eta zerua estaltzen amaituko da. Gainera, haizeak iparraldera eta ipar-ekialdera egingo du arratsaldean, eta orduan euria egiteko probabilitatea handitu egingo da. Arratsalde-gauean prezipitazioak sarriago izango dira, batez ere kantauri isurialdean. Tenperatura minimoak igo egingo dira. 

Larunbatean prezipitazioak espero ditugu egunaren lehen partean, eta termometroek behera egingo dute arratsalde-gau partean.

