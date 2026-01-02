Predicción
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Orain.

El sábado del primer fin de semana del año será húmedo y el domingo, frío

El viernes comenzará a llover y las precipitaciones se irán generalizando con el paso de las horas. El sábado comenzará también con lluvias y por la tarde entrará una masa de aire frío, con un fuerte descenso de las temperaturas, que se prolongará al domingo, ya más seco. 

iztotza-hielo-negua-invierno
Hielo
Euskaraz irakurri: Urteko lehen asteburuko larunbata bustia izango da eta igandea, berriz, hotza
author image

EITB

Última actualización

Tras los cielos despejados de estos días, hoy se irá nublando a medida que avance la jornada y lloverá, y lo hará, además, de forma generalizada durante la segunda mitad del día y a últimas horas, sobre todo en la mitad norte. El viento soplará suave de componente sur durante la mañana, pero por la tarde girará a nordeste y cobrará algo de fuerza. Las temperaturas máximas serán parecidas e incluso subirán tímidamente en el sur.

El sábado el tiempo será fresco y húmedo. Lloverá durante todo el día, sobre todo por la mañana en el norte, y a partir de la tarde, en el sur. El viento soplará del nordeste y con el paso de las horas enfriará mucho y no se descarta que durante la noche nieve a 500-600 metros.

El domingo el ambiente será muy frío, con nubes, sobre todo en el suroeste. Aún así, apenas se esperan precipitaciones y, de darse, es probable que se produzcan en forma de nieve por debajo de los 500 metros. La mayor probabilidad de lluvias será en el sur y en el oeste de Bizkaia. Habrá heladas débiles en todo el interior, y en algunas zonas de la costa las temperaturas podrían bajar hasta los 0 ºC, mientras que las máximas se quedarán entre los 3-6 ºC. Además, el viento del nordeste aumentará la sensación de frío.

Invierno Eguraldia

Te puede interesar

Cargar más
Publicidad
X