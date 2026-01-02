Iragarpena
Urteko lehen asteburuko larunbata bustia izango da eta igandea, berriz, hotza

Ostiralean euritara joko du orduek aurrera egin ahala. Larunbatean bustitik abiatuko da eta arratsaldean aire masa hotz bat sartuko da, tenperaturak asko jaitsiz. Igandean ez da euririk espero baina hotz egingo du.
EITB

Azken eguneratzea

Egunotako zeru oskarbien ostean, lainotzera egingo du gaur egunak aurrera egin ahala eta euritara joko du. Egunaren bigarren partean eta azken orduetan euria egingo du nonahi, batez ere ipar partean. Goizean hego-ukituko haize suabea ibiliko da baina arratsaldean ipar-ekialdera aldatuko da eta indar apur bat hartuko du. Tenperatura maximoak antzekoak izango dira eta hegoaldean igo ere egingo dira.

Larunbatean giro umela izango da. Euria egingo du egun osoan zehar, goizean batez ere iparraldean, eta arratsaldetik aurrera, hegoaldean. Haizeak ipar-ekialdetik joko du eta orduek aurrera egin ahala asko hoztuko du eta ez da baztertzen gauean 500-600 metrora elurra botatzea.

Igandean giroa oso hotza izango da, lainotuta egongo da, hego-mendebaldean batez ere, baina ez da ia prezipitaziorik espero eta, egitekotan, litekeena da 500 metro azpitik elur moduan egitea. Euri-probabilitate handiena hegoaldean eta Bizkaia mendebaldean izango da. Izotza botako du barnealde osoan, eta kostaldeko leku batzuetan ere tenperatura 0 ºC ingurura jaits daiteke; maximoak, berriz, 3-6 ºC artean geratuko dira. Gainera, ipar-ekialdeko haizeak hotz sentsazioa areagotuko du.

