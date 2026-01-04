Aviso amarillo por heladas en Hego Euskal Herria
El Departamento vasco de Seguridad del Gobierno Vasco activará la tarde de este domingo un aviso amarillo por temperaturas mínimas y posibilidad de heladas débiles que mantendrá hasta el mediodía de este lunes. Además, activará a las 18.00 horas del lunes un aviso amarillo por la posibilidad de que vuelvan las heladas al anochecer.
Según ha detallado en un comunicado, el aviso de este domingo dará comienzo a las 18:00 horas en la zona de transición y eje del Ebro, mientras que en la zona cantábrica interior lo hará a las 21:00 horas.
La previsión es que las temperaturas máximas se sitúen en torno a los 3 o 4 grados en el sur del territorio mientras que en el litoral sean de 5 o 6 grados.
Estos avisos amarillos continuarán la madrugada del lunes y finalizarán a las 10:00 horas en la zona cantábrica interior y al mediodía en la zona de transición y eje del Ebro.
Además, la tarde del lunes volverán a activarse dos avisos amarillos de similares características, a las 18:00 horas en el sur del territorio y a las 21:00 horas en la zona cantábrica interior. Las temperaturas máximas a las que apunta el pronóstico serán, igualmente, de 3 o 4 grados en el sur de Euskadi y de 5 o 6 grados en la zona cantábrica interior.
En Navarra, AEMET también ha activado avisos amarillos en la mitad norte de la Comunidad foral por temperaturas bajas, que podrían llegar a los -6 ºC en la zona del Pirineo.
Previsión
Hoy ambiente frío, con heladas en muchos puntos del territorio. Las máximas apenas alcanzarán los 5 ºC y en zonas del interior se registrarán heladas al inicio y final de la jornada. En puntos de la costa, sobre todo en Gipuzkoa, las temperaturas podrían bajar también hasta los 0 ºC. Las precipitaciones serán más bien escasas y en muchos puntos no precipitará, con claros que serán más amplios en el este. El viento del nordeste se hará notar y acentuará la sensación de frío.
El lunes seguiremos con frío y volverán a registrarse heladas en el interior, así como en algunas zonas de la costa, sobre todo en el este. En general ambiente seco durante buena parte del día, con nieblas en valles del interior y alternancia de nubes y claros. En puntos del oeste podría darse alguna precipitación ocasional, sobre todo al final del día, cuando los cielos empezarán a cubrirse. Por la noche la cota de nieve rondará los 200-400 metros. Viento del nordeste y del norte.
El martes es muy probable que nieve en cotas medias-bajas. La cota de nieve seguirá rondando los 200-400 metros, pero las precipitaciones serán más abundantes, sobre todo en la vertiente cantábrica y durante la primera mitad del día. El frío seguirá instalado en el territorio y volverán a registrarse heladas. Además, el viento del norte soplará con fuerza durante la primera mitad del día, haciendo la jornada más desapacible. No se descartan tormentas y granizadas.
