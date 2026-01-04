Abisu horia izotzagatik Hego Euskal Herrian
Eusko Jaurlaritzako Segurtasun Sailak abisu horia aktibatuko du igande arratsaldean tenperatura baxuak direla-eta izotza egin dezakeelako. Astelehen eguerdira arte egongo da indarrean abisu horia, eta berriro jarriko da martxan, 18:00etan.
Segurtasun Sailak ohar batean azaldu duenez, igande honetako abisua 18:00etan hasiko da trantsizio-eremuan eta Ebroko ibarrean, eta 21:00etan, berriz, isurialde atlantikoan.
Aurreikuspenen arabera, tenperatura maximoak 3 edo 4 gradu ingurukoak izango dira lurraldearen hegoaldean, eta 5 edo 6 gradukoak, berriz, kostaldean.
Abisu horiak astelehen goizaldean ere izango dira indarrean, eta 10:00etan amaituko dira isurialde atlantikoan, eta eguerdian, trantsizio-eremuan eta Ebroko ibarrean.
Gainera, antzeko bi abisu hori aktibatuko dituzte astelehen arratsaldean, 18:00etan lurraldearen hegoaldean eta 21:00etan isurialde atlantikoan. Iragarpenaren arabera, tenperatura maximoak 3 edo 4 gradukoak izango dira hegoaldean, eta 5 edo 6 gradukoak, berriz, barnealdean.
Nafarroan, Aemetek abisu horia ezarri du Foru Erkidegoko iparraldean tenperatura baxuak izango baitira. Termometroak -6 ºC-ra jaitsiko dira Pirinio inguruetan.
Aurreikuspena
Gaur, giro hotza nagusituko da, eta izotza egingo du lurraldeko leku askotan. Maximoak ozta-ozta iritsiko dira 5 ºC-ra, eta izotza egingo du barnealdean egunaren hasieran eta amaieran. Tenperatura 0 ºC ingurura jaits daiteke kostaldeko leku batzuetan ere, batez ere Gipuzkoan. Ia ez dugu prezipitaziorik espera, eta, hortaz, oro har, ateri egongo da, ostarte batzuekin batez ere ekialdean. Ipar-ekialdeko haizea bizi ibiliko da eta hotz sentsazioa areagotuko du.
Astelehenean, hotzetik jarraituko dugu eta izotza egingo du berriro barnealdean, baita kostaldeko leku batzuetan ere, batez ere ekialdean. Ateri eutsiko dio eguneko ordu gehienetan; lainoa sortuko da barnealdeko ibarretan eta ostarteak zabalduko dira gainerakoan. Mendebaldean, prezipitazioa egin dezake noizbehinka, bereziki egunaren amaieran, hodeiak ugaritu egingo baitira. Gauean, elur-kota 200-400 metro inguruan kokatuko da. Ipar-ekialdeko eta iparraldeko haizea ibiliko da.
Asteartean, kota ertain eta baxuetan elurra egiteko probabilitatea handia izango da. Elur-kota 200 eta 400 metro artean ibiliko da, baina prezipitazioa aurreko egunetan baino ugariagoa izango da, batez ere isurialde atlantikoan eta egunaren lehen partean. Izotza egingo du berriro hainbat lekutan. Horrekin batera, ipar haizea zakar ibiliko da eta giro ezatsegina utziko du egunaren lehen partean. Ez da baztertzen trumoi-ekaitzak izatea edota kazkabarra egitea.
Zure interesekoa izan daiteke
Urteko lehen larunbata bustia izango da eta igandea, berriz, hotza, abisu hori eta guzti
Elurragatik abisu horia indarrean egongo da larunbateko 18:00etatik igandeko 06:00etara, nahiz eta ez duen asko botako. Larunbatean bustitik abiatuko da eta arratsaldean aire masa hotz bat sartuko da, tenperaturak asko jaitsiz. Igandean ez da euririk espero baina hotz egingo du.
Asparrenan neurtu dute Urte berri eguneko tenperaturarik hotzena Hego Euskal Herrian: -5,1 gradu
Halaber, goizaldean zeropeko tenperaturak izan dituzte Agurainen (-4,2 gradu), Zornotzan (-1 gradu) eta Nafarroako Eltzaburun (-3,6 gradu) ere.
Eguzkitsu bezain hotz amaituko dugu urtea, baita hasi ere
2025aren amaiera eta 2026aren hasiera hotzak eta izotzak markatuko ditu, batez ere barnealdean. Tenperatura maximoak ez dira 10 gradutik gorakoak izango.
Euriteek hainbat gorabehera eragin dituzte Andaluzian, Malagan bereziki
Andaluzia, batez ere Malaga, astindu duen euri-denboraleak 304 gorabehera eragin ditu oraingoz probintzia horretan, eta Alhaurin de la Torre eta Cartama udalerrietan zenbait etxe jendez hustu eta hainbat pertsona erreskatatu behar izan dituzte uholdeen ondorioz.
Hotzak ez du atsedenik ematen Euskal Herrian
Neguko giroak bere horretan jarraitzen du Euskal Herrian, tenperatura baxuekin eguneko lehen orduetan. Gasteizen 2 gradu izan dira, eta Iruñean, berriz, termometroak 3 graduren bueltan ibili dira, eta euri asko egin du.
Abisu horia elurragatik Euskadiko barnealdean
Espero da elur-kota 600 eta 800 metro artean kokatzea, eta Gabon gaueko eta Eguberriko tenperatura baxuek jarraituko dute.
Hotza eta izotza protagonistak Eguberri Egunean
Neguko giroa nagusi da Euskal Herrian, bereziki barnealdean, izotza eta tenperatura maximoak oso baxuak baitaude. Hodeiak gutxituko dira egunean zehar, eta eguraldiak ezegonkor jarraituko du hurrengo egunetan; euri txikia egingo du eta tenperaturak gora egingo du pixkanaka.
Elurra 400 metrora izango dugu Gabon-gauean eta Eguberri egunean
Segurtasun Sailak abisu horia ezarriko du gaur gauetik aurrera prezipitazio txikiengatik eta kotaren jaitsieragatik; ostiraletik aurrera hobera egingo duela iragarri du Euskalmetek.
Hotzak hartuko du Gabon gaua, Eguberri izoztu baten atarian
Euria eta tenperaturen beherakada izango dira protagonista Euskal Herriko Gabon gauean. Bide berean izango dugu Eguberria: hotza, izotzaldia eta elurra kota baxuetan.