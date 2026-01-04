IRAGARPENA

Abisu horia izotzagatik Hego Euskal Herrian

Tenperatura maximoak ez dira 5 ºC-tik gorakoak izango, eta Nafarroako Pirinioetan termometroak -6 ºC-ra jaitsiko dira.
CICLISTA NIEBLA FRIO HOTZA VITORIA GASTEIZ EFE
Hotza Gasteizen. Argazkia: EITB
author image

EITB

Azken eguneratzea

Eusko Jaurlaritzako Segurtasun Sailak abisu horia aktibatuko du igande arratsaldean tenperatura baxuak direla-eta izotza egin dezakeelako. Astelehen eguerdira arte egongo da indarrean abisu horia, eta berriro jarriko da martxan, 18:00etan.

Segurtasun Sailak ohar batean azaldu duenez, igande honetako abisua 18:00etan hasiko da trantsizio-eremuan eta Ebroko ibarrean, eta 21:00etan, berriz, isurialde atlantikoan.

Aurreikuspenen arabera, tenperatura maximoak 3 edo 4 gradu ingurukoak izango dira lurraldearen hegoaldean, eta 5 edo 6 gradukoak, berriz, kostaldean.

Abisu horiak astelehen goizaldean ere izango dira indarrean, eta 10:00etan amaituko dira isurialde atlantikoan, eta eguerdian, trantsizio-eremuan eta Ebroko ibarrean.

Gainera, antzeko bi abisu hori aktibatuko dituzte astelehen arratsaldean, 18:00etan lurraldearen hegoaldean eta 21:00etan isurialde atlantikoan. Iragarpenaren arabera, tenperatura maximoak 3 edo 4 gradukoak izango dira hegoaldean, eta 5 edo 6 gradukoak, berriz, barnealdean.

Nafarroan, Aemetek abisu horia ezarri du Foru Erkidegoko iparraldean tenperatura baxuak izango baitira. Termometroak -6 ºC-ra jaitsiko dira Pirinio inguruetan.

Aurreikuspena

Gaur, giro hotza nagusituko da, eta izotza egingo du lurraldeko leku askotan. Maximoak ozta-ozta iritsiko dira 5 ºC-ra, eta izotza egingo du barnealdean egunaren hasieran eta amaieran. Tenperatura 0 ºC ingurura jaits daiteke kostaldeko leku batzuetan ere, batez ere Gipuzkoan. Ia ez dugu prezipitaziorik espera, eta, hortaz, oro har, ateri egongo da, ostarte batzuekin batez ere ekialdean. Ipar-ekialdeko haizea bizi ibiliko da eta hotz sentsazioa areagotuko du.

Astelehenean, hotzetik jarraituko dugu eta izotza egingo du berriro barnealdean, baita kostaldeko leku batzuetan ere, batez ere ekialdean. Ateri eutsiko dio eguneko ordu gehienetan; lainoa sortuko da barnealdeko ibarretan eta ostarteak zabalduko dira gainerakoan. Mendebaldean, prezipitazioa egin dezake noizbehinka, bereziki egunaren amaieran, hodeiak ugaritu egingo baitira. Gauean, elur-kota 200-400 metro inguruan kokatuko da. Ipar-ekialdeko eta iparraldeko haizea ibiliko da.

Asteartean, kota ertain eta baxuetan elurra egiteko probabilitatea handia izango da. Elur-kota 200 eta 400 metro artean ibiliko da, baina prezipitazioa aurreko egunetan baino ugariagoa izango da, batez ere isurialde atlantikoan eta egunaren lehen partean. Izotza egingo du berriro hainbat lekutan. Horrekin batera, ipar haizea zakar ibiliko da eta giro ezatsegina utziko du egunaren lehen partean. Ez da baztertzen trumoi-ekaitzak izatea edota kazkabarra egitea.

Iparralde Eguraldia Nafarroa Euskal Autonomia Erkidegoa

