Aviso amarillo para este miércoles en Bizkaia y Gipuzkoa por rachas de viento de más de 100 km/h

El Gobierno Vasco activará este miércoles en Bizkaia y Gipuzkoa el aviso amarillo por vientos del sur-suroeste de más de 100 kilómetros por horas, según ha informado el Departamento de Seguridad.

En zonas expuestas, el aviso amarillo por riesgo de viento estará activado desde las 03:00 hasta las 18:00 horas, cuando las rachas de viento del sur-suroeste superarán los 100 km/h en zonas expuestas de Bizkaia y Gipuzkoa, sobre todo en zonas de montaña del oeste.

Por su parte, en las zonas no expuestas se mantendrá activado el aviso amarillo por viento desde las 06:00 hasta las 15.00 horas. Según las previsiones, en zonas no expuestas de Bizkaia las rachas de viento del sur-suroeste pueden superar los 80 km/h, sobre todo en el oeste, mientras que en Gipuzkoa las rachas de viento del sur podrían rondar los 60-80 km/h.

Además, este miércoles también se activará el aviso amarillo por impacto en costa, desde las 05.00 hasta las 07.00 horas, cuando, según las previsiones, la altura de ola significante se situará en torno a 2,5-3 metros. La pleamar será a las 06.06 horas con una marea estimada de 4,63 metros.