Abisu horia ezarri dute asteazkenerako Bizkaian eta Gipuzkoan, 100 km/h-tik gorako haize boladak izango direlako
Gainera, Eusko Jaurlaritzako Segurtasun Sailak abisu horia aktibatuko du, 05:00etatik 07:00etara, 2,5 eta 3 metro arteko olatuak altxatuko direlako.
Eusko Jaurlaritzak abisu horia ezarri du asteazkenerako Bizkaian eta Gipuzkoan, 100 km/h-tik gorako haize boladak izango direlako.
Segurtasun Sailak jakitera eman duenez, abisu horia 03:00etatik 18:00etara egongo da indarrean Bizkaiko eta Gipuzkoa haizeguneetan. Toki horietan 100 km/h-tik gorako ufadak neurtuko dira.
Haizegune ez diren tokietan, berriz, abisua 06:00etatik 15:00etara aktibatuko da, 60-80 km/h inguruko haize boladak egingo dituelako.
Bestalde, hego hego-mendebalak eragina izango du itsasoan. 2,5 eta 3 metro arteko olatuak altxatzea aurreikusi da, eta, horregatik, abisu horia ezarriko da, 05:00etatik 07:00etara.
