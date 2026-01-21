Las rachas de viento de hasta 140 km/h dejan 17 vuelos afectados en el aeropuerto de Loiu
A consecuencia del viento, 11 vuelos han sido desviados, 2 han tenido que regresar a su punto de origen y otros 4 han sido cancelados. El aviso amarillo que ha estado vigente hasta las 18:00 horas ha arrojado mediciones máximas de 140 km/h en Orduña, de 139 km/h en Matxitxako y 138 km/h en Punta Galea.
El fuerte viento ha vuelto a provocar varias incidencias a lo largo del día. Se han registrado rachas de viento de en torno a los 139 km/h en la costa de Bizkaia y ha afecto, sobre todo, al funcionamiento del aeropuerto de Loiu hasta media tarde.
A consecuencia del fuerte viento, hasta las 16:30 horas, ha sido casi imposible aterrizar en Loiu, por lo que ha habido numerosas cancelaciones y desvíos de vuelos a otros aeropuertos.
Así, los procedentes de Madrid y Barcelona a primera hora de la mañana han vuelto a su origen, sin haber podido aterrizar. Cuatro más han sido cancelados antes de despegar: uno procedente de Barcelona, otro de Madrid, de Estambul y un cuarto de Frankfurt.
El resto se han desviado a otros aeropuertos. Por la mañana, el que venía de Milán se ha desviado a Burdeos, el procedente de Alicante ha aterrizado en Barcelona), los que tenían origen en Palma de Mallorca y Sevilla han ido a Vitoria-Gasteiz, el que venía de Múnich se ha desviado a Madrid, el procedente de París ha aterrizado en Biarritz. Ya por la tarde, los vuelos con origen en Estambul, Bruselas y Málaga han aterrizado en Madrid, el que venía de Madrid ha sido desviado al aeropuerto de Pamplona/Iruña, el procedente de Marrakech ha aterrizado en Barcelona.
A partir de las 16:30 horas, se ha recuperado la normalidad en Loiu.
Rachas de hasta 140km/h
Todo ello ha sido a causa de las fuertes rachas de viento que han azotado las zonas expuestas, sobre todo en Bizkaia. Según datos ofrecidos por Euskalmet, el récord de este miércoles se ha registrado en Orduña con 140 km/h. En Matxitxako han llegado a los 139 km/h, en Punta Galea a los 132 km/h y en Balmaseda 124 km/h. En la costa de Gipuzkoa, aunque algo más suaves, también se han registrado fuertes rachas: 109 km/h en Zarautz y Jaizkibel.
En las zonas no expuestas, el aviso amarillo ha finalizado a las 15:00 horas. A lo largo de la mañana, se han han registrado rachas de 105 km/h en la estación de Zorrotza de Bilbao, de 96 km/h en Tobillas, de 94 km/h en Iurreta y 85 km/h en Laudio.
Durante las próximas horas, el viento amainará un poco, aunque a última hora de mañana, jueves, 22 de enero, volverá a tomar fuerza, por lo que el Gobierno Vasco activará el aviso amarillo en zonas expuestas de Bizkaia desde las 21:00 horas hasta las 24:00 horas, porque se podrían superar los 100 km/h.
Aviso amarillo en la costa
Además, a lo largo del día de mañana estarán activos varios avisos amarillos en la costa.
Por una parte, durante todo el día (desde las 03:00 hasta las 21:00) permanecerá activo el aviso amarillo por riesgo marítimo costero para la navegación en las dos primeras millas. Se espera que las olas superes los 4 metros. El viento soplará con fuerza 5 o 6 por la mañana, amainará por la tarde pero volverá a arreciar en las últimas horas. Originará fuerte marejada durante el día y disminuirá a marejadilla por la tarde.
Asimismo, se activará el aviso amarillo por impacto de olas en las costa en dos momentos del día: de 06:00 a 08:00 horas y de 18:00 a 20:00 horas. En ambos casos se esperan olas de en torno a 3,5 metros de altura en la costa.
Te puede interesar
Aviso amarillo para este miércoles en Bizkaia y Gipuzkoa por rachas de viento de más de 100 km/h
Además, este miércoles también se activará el aviso amarillo por impacto en costa, desde las 05:00 hasta las 07:00 horas, cuando, según las previsiones, la altura de ola significante se situará en torno a 2,5-3 metros.
Tiempo lluvioso y fresco para terminar la semana e iniciar la que viene
La cota de nieve se situará en torno a los 1000 metros, con chubascos especialmente durante la mañana y el anochecer. Se espera un cambio para el martes.
Aviso amarillo en Bizkaia por rachas de viento que podrían superar los 100 km/h
Por ello, el Departamento de Seguridad del Gobierno Vasco ha activado el aviso amarillo hasta las 15:00 horas. El viento también afectará a Gipuzkoa y al oeste de Álava, con rachas de entre 80 y 100 km/h en zonas expuestas.
Viento sur y ambiente agradable para comenzar la semana
Hasta el martes el viento sur será el protagonista y eso dejará atrás el ambiente frío y mojado de los últimos días.
Últimos coletazos de la borrasca Goretti en Euskal Herria
Bizkaia y Gipuzkoa continuarán bajo aviso amarillo por riesgo marítimo-costero hasta las 18:00 horas, y el Pirineo navarro permanecerá todo el día en aviso amarillo por riesgo de aludes. No obstante, se espera una clara mejoría a partir de esta misma tarde.
Ya está aquí la borrasca ‘Goretti’, con una mar enbravecida, fuertes vientos y tormentas, y más nieve
Este viernes y sábado sufriremos los efectos de un fuerte temporal por lo que las agencias de meteorología han activado avisos naranjas y amarillos por olas, viento, lluvia y nieve.
San Sebastián cierra los paseos marítimos por la alerta naranja por olas
Los cierres se extenderán hasta las 09:00 horas del sábado. También queda suspendido el servicio de transporte a la isla de Santa Clara.
¿Qué es una ciclogénesis explosiva?
La llegada de la borrasca Goretti vuelve a poner el foco en un fenómeno meteorológico tan llamativo como malinterpretado.
El interior de Euskal Herria amanece bajo un manto de nieve
Está nevando en toda Euskal Herria, excepto en la costa. Esto está provocando carreteras cortadas y problemas en Navarra, con cadenas obligatorias en varios puertos (los puertos de Opakua y Herrera están cerrados) y se mantiene activo el aviso amarillo por nieve y heladas hasta la tarde.