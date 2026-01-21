Las rachas de viento de hasta 140 km/h dejan 17 vuelos afectados en el aeropuerto de Loiu

El fuerte viento ha vuelto a provocar varias incidencias a lo largo del día. Se han registrado rachas de viento de en torno a los 139 km/h en la costa de Bizkaia y ha afecto, sobre todo, al funcionamiento del aeropuerto de Loiu hasta media tarde.

A consecuencia del fuerte viento, hasta las 16:30 horas, ha sido casi imposible aterrizar en Loiu, por lo que ha habido numerosas cancelaciones y desvíos de vuelos a otros aeropuertos.

Así, los procedentes de Madrid y Barcelona a primera hora de la mañana han vuelto a su origen, sin haber podido aterrizar. Cuatro más han sido cancelados antes de despegar: uno procedente de Barcelona, otro de Madrid, de Estambul y un cuarto de Frankfurt.

El resto se han desviado a otros aeropuertos. Por la mañana, el que venía de Milán se ha desviado a Burdeos, el procedente de Alicante ha aterrizado en Barcelona), los que tenían origen en Palma de Mallorca y Sevilla han ido a Vitoria-Gasteiz, el que venía de Múnich se ha desviado a Madrid, el procedente de París ha aterrizado en Biarritz. Ya por la tarde, los vuelos con origen en Estambul, Bruselas y Málaga han aterrizado en Madrid, el que venía de Madrid ha sido desviado al aeropuerto de Pamplona/Iruña, el procedente de Marrakech ha aterrizado en Barcelona.

A partir de las 16:30 horas, se ha recuperado la normalidad en Loiu.

Rachas de hasta 140km/h

Todo ello ha sido a causa de las fuertes rachas de viento que han azotado las zonas expuestas, sobre todo en Bizkaia. Según datos ofrecidos por Euskalmet, el récord de este miércoles se ha registrado en Orduña con 140 km/h. En Matxitxako han llegado a los 139 km/h, en Punta Galea a los 132 km/h y en Balmaseda 124 km/h. En la costa de Gipuzkoa, aunque algo más suaves, también se han registrado fuertes rachas: 109 km/h en Zarautz y Jaizkibel.

En las zonas no expuestas, el aviso amarillo ha finalizado a las 15:00 horas. A lo largo de la mañana, se han han registrado rachas de 105 km/h en la estación de Zorrotza de Bilbao, de 96 km/h en Tobillas, de 94 km/h en Iurreta y 85 km/h en Laudio.

Durante las próximas horas, el viento amainará un poco, aunque a última hora de mañana, jueves, 22 de enero, volverá a tomar fuerza, por lo que el Gobierno Vasco activará el aviso amarillo en zonas expuestas de Bizkaia desde las 21:00 horas hasta las 24:00 horas, porque se podrían superar los 100 km/h.

Aviso amarillo en la costa

Además, a lo largo del día de mañana estarán activos varios avisos amarillos en la costa.

Por una parte, durante todo el día (desde las 03:00 hasta las 21:00) permanecerá activo el aviso amarillo por riesgo marítimo costero para la navegación en las dos primeras millas. Se espera que las olas superes los 4 metros. El viento soplará con fuerza 5 o 6 por la mañana, amainará por la tarde pero volverá a arreciar en las últimas horas. Originará fuerte marejada durante el día y disminuirá a marejadilla por la tarde.

Asimismo, se activará el aviso amarillo por impacto de olas en las costa en dos momentos del día: de 06:00 a 08:00 horas y de 18:00 a 20:00 horas. En ambos casos se esperan olas de en torno a 3,5 metros de altura en la costa.