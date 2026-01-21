140 km/h arteko haize boladek eragina izan dute Loiuko aireportuko 17 hegalditan
Haize zakarraren ondorioz, 11 hegaldi desbideratu dituzte, 2 jatorrizko puntura itzuli behar izan dira eta beste 4 bertan behera geratu dira. Bihar, osteguna, itsasaldeko arriskuagatik abisu horia egongo da ezarrita.
Haize bortitzak hainbat gorabehera eragin ditu berriro egunean zehar. Bizkaian 140 km/h-ko haize-boladak izan dira eta larrialdi zerbitzuek irteera bat baino gehiago egin behar izan dituzte. Hala ere, eraginik nabarmenena Loiuko aireportuan izan du. Haize zakarraren ondorioz, 16:30ak arte, ia ezinezkoa izan da Loiun lurreratzea, eta, ondorioz, hegaldiak bertan behera geratu dira edo beste aireportu batzuetara desbideratu dituzte.
Hala, Madrildik eta Bartzelonatik goizean goiz etorritakoak euren jatorrira itzuli dira, lurreratu ezinik. Beste lau bertan behera geratu dira aireratu aurretik: bat Bartzelonatik, beste bat Madrildik, Istanbuldik eta laurden bat Frankfurtetik.
Gainerakoak beste aireportu batzuetara desbideratu dira. Goizean, Milandik zetorrena Bordelera desbideratu da, Alacantetik zetorrena Bartzelonan lurreratu da), Palman eta Sevillan jatorria zutenak Gasteizera joan dira, Munichetik zetorrena Madrilera desbideratu da, Paristik zetorrena Biarritzen lurreratu da. Arratsaldean, Istanbulen, Bruselan eta Malagan jatorria duten hegaldiak Madrilen lurreratu dira, Madrildik zetorrena Iruñeko aireportura desbideratu dute, eta Marrakexetik zetorrena Bartzelonan lurreratu da.
16:30etik aurrera, normaltasuna berreskuratu dute Loiun.
140 km/h arteko boladak
Hori guztia haizeguneak astindu dituzten haize-bolada gogorren ondorioz izan da, batez ere Bizkaian. Eusko Jaurlaritzak abisu horia izan du indarrean 18:00ak arte eta Euskalmetek emandako datuen arabera, asteazken honetako errekorra Urduñan izan da, 140 km/h-ko abiadurarekin. Matxitxakon 139 km/h-ra iritsi dira, Galea lurmuturrean 132 km/h-ra eta Balmasedan 124 km/h-ra. Gipuzkoako kostaldean ere bolada gogorrak izan dira: 109 km/h Zarautzen eta Jaizkibelen.
Haizeguneak ez diren lekuetan, abisu horia 15:00etan amaitu da. Goizean zehar, 105 km/h-ko boladak izan dira Bilboko Zorrotza geltokian, 96 km/h-koak Tobillasen, 94 km/h-koak Iurretan eta 85 km/h-koak Laudion.
Datozen orduetan, haizea apur bat baretuko da, baina bihar, osteguna, urtarrilaren 22an, berriro hartuko du indarra. Hori dela eta, Eusko Jaurlaritzak abisu horia ezarriko du Bizkaiko haizeguneetan, 21:00etatik 24:00etara, 100 km/h-ko abiadura gaindi dezakeelako.
Abisu horia olatuengatik
Gainera, bihar hainbat abisu hori izango dira indarrean kostaldean itsasaldeko arriskuagatik.
Alde batetik, egun osoan zehar (03:00etatik 21:00etara) abisu horia egongo da indarrean nabigaziorako lehen bi milietan. Olatuak 4 metrotik gorakoak izatea espero da. Haizeak 5 edo 6ko indarrarekin joko du goizean. Arratsaldean baretu egingo da, baina azken orduetan zakartu egingo da berriro. Egunean zehar itsaski handia sortuko du, eta arratsaldean itsaskira jaitsiko da.
Halaber, abisu horia aktibatuko da kostaldeko inpaktuagatik eguneko bi unetan: 06:00etatik 08:00etara eta 18:00etatik 20:00etara. Bi kasuetan 3,5 metro inguruko olatuak espero dira itsasertzean.
Zure interesekoa izan daiteke
Abisu horia ezarri dute asteazkenerako Bizkaian eta Gipuzkoan, 100 km/h-tik gorako haize boladak izango direlako
Gainera, Eusko Jaurlaritzako Segurtasun Sailak abisu horia aktibatuko du, 05:00etatik 07:00etara, 2,5 eta 3 metro arteko olatuak altxatuko direlako.
Eguraldi euritsu eta freskoa astea amaitzeko eta datorrena hasteko
Elur-kota 1.000 metro inguruan kokatuko da, eta zaparradak botako ditu, goizean eta iluntzean bereziki. Astearterako espero da aldaketa.
Abisu horia Bizkaian, 100 km/h-tik gorako haize boladengatik
Eusko Jaurlaritzako Segurtasun Sailak abisu horia aktibatuko du 15:00ak arte. Araban eta Gipuzkoan, berriz, 80-100 km/h arteko haize-ufadak daude.
Hego-haizea eta giro argia, astea abiatzeko
Hego-haizea izango da protagonista asteartera arte, eta horrek atzean utziko du azken egunetako giro hotza eta bustia.
Euskal Herria 'Goretti' depresioaren azken astinduak jasotzen ari da
Bizkaiko eta Gipuzkoako kostaldea abisupean egongo dira 18:00ak arte, itsasaldeko arriskuagatik. Nafarroako Pirinioetan abisu horia egongo da egun osoan elur-jausiak gerta daitezkeelako. Dena dela, iragarpenaren arabera, aroak hobera egingo du.
Itsaso zakarra, haize bortitza eta elur gehiago dakartza gainean dugun ‘Goretti’ borraskak
Ostiral eta larunbat honetan neguko giro zakarra izango dugu Euskal Herrian, denboralearen ondorioz. Meteorologia agentziek abisu eta alertak ezarri dituzte olatu handiak, haizea, euria eta elurra direla eta.
Donostiako itsasaldeko pasealekuak itxi dituzte, olatuengatik ezarritako alerta laranja dela eta
Larunbateko 09:00ak arte itxi dituzte, eta Santa Klara uharterako garraio zerbitzua ere bertan behera geratu da.
Zer da ziklogenesi leherkorra?
Goretti depresioa etorri da, eta berriro ere dugu fenomeno meteorologikoa mintzagai. Jarraian azalduko dugu zertan datzan.
Elurpean esnatu da Euskal Herriko barnealdea
Elurra egin du gauean Euskal Herri osoan, kostaldetik gertu ere malutak botatzeraino. Hori dela eta, errepideren bat itxita dago Nafarroan, kateak behar dira hainbat mendatetan eta arratsaldera arte abisu horia indarrean dago elurragatik eta izotzagatik.