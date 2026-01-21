EGURALDIA

140 km/h arteko haize boladek eragina izan dute Loiuko aireportuko 17 hegalditan

Haize zakarraren ondorioz, 11 hegaldi desbideratu dituzte, 2 jatorrizko puntura itzuli behar izan dira eta beste 4 bertan behera geratu dira. Bihar, osteguna, itsasaldeko arriskuagatik abisu horia egongo da ezarrita.

Loiuko aireportuaren artxiboko irudia. Argazkia: Orain
EITB

Azken eguneratzea

Haize bortitzak hainbat gorabehera eragin ditu berriro egunean zehar. Bizkaian 140 km/h-ko haize-boladak izan dira eta larrialdi zerbitzuek irteera bat baino gehiago egin behar izan dituzte.  Hala ere, eraginik nabarmenena Loiuko aireportuan izan du. Haize zakarraren ondorioz, 16:30ak arte, ia ezinezkoa izan da Loiun lurreratzea, eta, ondorioz, hegaldiak bertan behera geratu dira edo beste aireportu batzuetara desbideratu dituzte.

Hala, Madrildik eta Bartzelonatik goizean goiz etorritakoak euren jatorrira itzuli dira, lurreratu ezinik. Beste lau bertan behera geratu dira aireratu aurretik: bat Bartzelonatik, beste bat Madrildik, Istanbuldik eta laurden bat Frankfurtetik.

Gainerakoak beste aireportu batzuetara desbideratu dira. Goizean, Milandik zetorrena Bordelera desbideratu da, Alacantetik zetorrena Bartzelonan lurreratu da), Palman eta Sevillan jatorria zutenak Gasteizera joan dira, Munichetik zetorrena Madrilera desbideratu da, Paristik zetorrena Biarritzen lurreratu da. Arratsaldean, Istanbulen, Bruselan eta Malagan jatorria duten hegaldiak Madrilen lurreratu dira, Madrildik zetorrena Iruñeko aireportura desbideratu dute, eta Marrakexetik zetorrena Bartzelonan lurreratu da.

16:30etik aurrera, normaltasuna berreskuratu dute Loiun.

140 km/h arteko boladak

Hori guztia haizeguneak astindu dituzten haize-bolada gogorren ondorioz izan da, batez ere Bizkaian. Eusko Jaurlaritzak abisu horia izan du indarrean 18:00ak arte eta Euskalmetek emandako datuen arabera, asteazken honetako errekorra Urduñan izan da, 140 km/h-ko abiadurarekin. Matxitxakon 139 km/h-ra iritsi dira, Galea lurmuturrean 132 km/h-ra eta Balmasedan 124 km/h-ra. Gipuzkoako kostaldean ere bolada gogorrak izan dira: 109 km/h Zarautzen eta Jaizkibelen.

Haizeguneak ez diren lekuetan, abisu horia 15:00etan amaitu da. Goizean zehar, 105 km/h-ko boladak izan dira Bilboko Zorrotza geltokian, 96 km/h-koak Tobillasen, 94 km/h-koak Iurretan eta 85 km/h-koak Laudion.

Datozen orduetan, haizea apur bat baretuko da, baina bihar, osteguna, urtarrilaren 22an, berriro hartuko du indarra. Hori dela eta, Eusko Jaurlaritzak abisu horia ezarriko du Bizkaiko haizeguneetan, 21:00etatik 24:00etara, 100 km/h-ko abiadura gaindi dezakeelako.

Abisu horia olatuengatik

Gainera, bihar hainbat abisu hori izango dira indarrean kostaldean itsasaldeko arriskuagatik.

Alde batetik, egun osoan zehar (03:00etatik 21:00etara) abisu horia egongo da indarrean nabigaziorako lehen bi milietan. Olatuak 4 metrotik gorakoak izatea espero da. Haizeak 5 edo 6ko indarrarekin joko du goizean. Arratsaldean baretu egingo da, baina azken orduetan zakartu egingo da berriro. Egunean zehar itsaski handia sortuko du, eta arratsaldean itsaskira jaitsiko da.

Halaber, abisu horia aktibatuko da kostaldeko inpaktuagatik eguneko bi unetan: 06:00etatik 08:00etara eta 18:00etatik 20:00etara. Bi kasuetan 3,5 metro inguruko olatuak espero dira itsasertzean.

Eguraldia

