Borrasca Ingrid: precaución por nieve, viento y olas este fin de semana en Euskal Herria

La llegada de la borrasca Ingrid traerá consigo lluvia, nieve, frío, viento y fuerte oleaje este fin de semana a diversos puntos de Euskal Herria, por lo que las autoridades han pedido a la ciudadanía extremar la precaución en los desplazamientos y adoptar las medidas necesarias de prevención.

Así, para este viernes en la Comunidad Autónoma Vasca (CAV) están activados sendos avisos para la navegación, por olas que podrían superar los tres metros y medio, y por impacto en la costa de olas que podrían alcanzar los cuatro metros.

El sábado durante toda la jornada permanecerá activo un aviso para la navegación, por olas que podrían llegar a los tres metros y medio, y entre las 07:00 y las 09:00 horas y las 20:00 y las 21:00 horas por impacto en la costa de olas que podrían ser de hasta cuatro metros.

Además, el sábado se activará a las 15:00 horas un aviso amarillo por riesgo de nevadas con una cota que podría situarse entre los 600 y 800 metros, pero que irá subiendo hasta los 1000 a últimas horas.

Se esperan durante la segunda mitad del día lluvias y chubascos localmente moderados, que podrían ser tormentosos y con granizo en la vertiente cantábrica.

El domingo se mantendrá el aviso por nieve hasta las 15:00 horas en la CAV, pero la cota se situará ya en torno a los 900 o 1000 metros de altitud.

Durante todo el día habrá un aviso para la navegación en las dos primeras millas por olas que podrían alcanzar los cuatro metros. Además, en periodo de pleamar, entre las 08:00 y las 10:00 horas y las 20:00 y las 22:00 horas se activará otro por riesgo de impacto en la costa, de olas que por la mañana podrían llegar a los cuatro metros, pero por la tarde-noche podrían superar los cinco.

Además, desde el mediodía habrá riesgo de fuertes vientos, con rachas de componente oeste que podrían superar los 100 kilómetros por hora en zonas expuestas, y que en el litoral es posible que superen los 120. En zonas no expuestas las rachas de viento se quedarán en torno a los 60 u 80 kilómetros por hora.

En Navarra, se van a movilizar 48 quitanieves ante la bajada de la cota de nieve, que se espera entre los 600 y los 700 metros a partir de esta madrugada.

En concreto, han preparado 14 equipos en el distrito de Aoiz, mientras que en el de Irurtzun son diez y en el de Estella-Lizarra están previstos cuatro.

También se han movilizado tres equipos para Pamplona, dos en Tafalla, cinco en Mugairi, seis en la Autovía del Pirineo (A-21) y otros cuatro en la Autovía del Camino (A-12).