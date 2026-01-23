IRAGARPENA

Ingrid ekaitza: arreta elurragatik, haizeagatik eta olatuengatik asteburu honetan Euskal Herrian

Agintariek hainbat abisu iragarri dituzte egunotarako; nabigazio arriskua, kostaldeko inpaktua, elurteak eta haize-bolada indartsuak direla eta. Ildo horretatik, arreta handiz ibiltzeko eskatu diete herritarrei, batez ere joan-etorrietan.

Donostia/San Sebastián
Donostia. Artxiboko argazkia: EITB Media
author image

EITB

Azken eguneratzea

Euria, elurra, hotza, haize-bolada indartsuak eta olatu handiak ekarriko ditu Ingrid ekaitzak asteburu honetan Euskal Herriko hainbat tokitara. Hori dela eta, agintariek joan-etorrietan arreta handiz ibiltzeko eta beharrezko prebentzio neurriak hartzeko eskatu diete herritarrei.

Hala, ostiral honetarako bi abisu hori ezarri dituzte Euskal Autonomia Erkidegoan (EAE); alde batetik, nabigazioan, hiru metro eta erditik gorako olatuak izan daitezkeelako, eta, bestetik, kostaldean inpaktuagatik, lau metroko olatuak izan daitezkeelako.

Larunbatean, abisu horia ezarriko dute nabigazioan, hiru metro eta erdira irits daitezkeen olatuengatik, baita kostaldeko inpaktuagatik ere, lau metrorainoko olatuak egon daitezke eta, bereziki 07:00etatik 09:00etara eta 20:00etatik 21:00etara. 

Gainera, elur-arriskuagatik beste abisu hori bat ezarriko dute larunbatean, 15:00etan; izan ere, elur-kota 600 eta 800 metro artean egon daiteke, eta 1.000 metrora igoko da gauean. 

Arratsaldean, gainera, euria espero da, zenbait tokitan zaparrada trumoitsuekin batera, eta txingorra kantauri isurialdean.

Igandean elurrari dagokion abisua 15:00ak arte egongo da indarrean EAEn, baina elur-kota 900 edo 1.000 metro inguruan kokatuko da.

Gainera, itsasgoran, 08:00etatik 10:00etara eta 20:00etatik 22:00etara, beste abisu bat ezarriko dute, goizean lau metrorainoko olatuak izan daitezkeelako, eta arratsalde-gauean bost metrotik gorakoak.

Gainera, eguerditik aurrera haize-bolada bortitzak izateko arriskua egongo da: mendebaldeko haize-boladek 100 km/h-ko abiadura gaindi dezakete haizeguneetan, eta baliteke kostaldean 120 km/h-ko abiadura gainditzea.

Nafarroan, elurra kentzeko 48 makina prest dituzte jada, elur-kota jaitsi egingo baita, eta ostiral goizaldetik aurrera 600 eta 700 metro artean kokatuko da elur-kota.

Zehazki, 14 makina prestatu dituzte Agoizko barrutian, Irurtzunen 10 eta Lizarran 4.

Iruñerako 3 makina ere prestatu dituzte, 2 Tafallan, 5 Mugairin, 6 Pirinioetako Autobidean (A-21) eta beste 4 Bideko Autobian (A-12).

Nafarroa Eguraldia Alerta Meteorologikoak Euskal Autonomia Erkidegoa

