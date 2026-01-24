Activada la alerta naranja por viento en zonas expuestas de Bizkaia y Gipuzkoa para este domingo

El Departamento de Seguridad de Gobierno Vasco ha actualizado las alertas meteorológicas para los próximos días, y ha emitido una alerta naranja por viento en zonas expuestas de Bizkaia y Gipuzkoa para este domingo, ya que se esperan rachas de más de 120 km/h, especialmente en la costa. Además de fuerte viento, la borrasca Ingrid traerá consigo un fuerte oleaje, lo que ha obligado a emitir otras dos alertas naranjas por riesgo marítimo-costero para la navegación para el domingo y el lunes, por olas de más de 5 metros. También estarán en vigor avisos amarillos por nieve en el interior de la Comunidad Autónoma Vasca (CAV), impacto en la costa y viento en zonas no expuestas de Álava para los próximos tres días.

Para este sábado, 24 de enero, hay establecidos tres avisos amarillos, dos por riesgo marítimo-costero y otro por nieve en el interior. El primero de ellos, un aviso amarillo para la navegación en las dos primeras millas se ha activado esta medianoche y estará en vigor todo el día, ya que se prevén olas de 3-3,5 metros e incluso por encima de los 3,5 metros durante las horas centrales. Entre las 20:00-21:00 horas, se activará otro aviso por impacto en la costa durante la pleamar. El aviso amarillo por nieve en el interior se activará a las 15:00 horas, y estará vigente hasta medianoche. La cota de nieve podría situarse en torno 600-800 metros, subiendo a 900-1000 metros a últimas horas. Se esperan precipitaciones de débiles a moderadas, más frecuentes y abundante en la vertiente cantábrica donde se pueden producir chubascos localmente fuertes. Es probable que se produzcan tormentas y granizo, especialmente en la vertiente cantábrica.

El domingo la situación meteorológica empeorará con la activación de dos alertas naranjas por viento y riesgo para la navegación. Según la previsión de Euskalmet, a partir de mediodía y hasta el final del día, las ráfagas de viento del oeste podrían superar los 120 km/h en zonas expuestas de Bizkaia y Gipuzkoa, especialmente en el litoral. En la mar, estará vigente otra alerta por riesgo marítimo-costero para la navegación en las dos primeras millas (15:00-24:00 horas). La altura de ola significante podría superar los 5 metros durante la tarde, llegando a 6 metros al final del día.

Se mantendrán, asimismo, activos los avisos por nieve en el interior (de 12:00 horas hasta el final del día, cota de nieve a 900-1000 metros), navegación (00:00-15:00 horas) e impacto en la costa (08:00-10:00 y 20:00-22:00 horas, coincidiendo con las pleamares). A ellos se sumarán otros tres por viento en zonas expuestas de Álava y no expuestas de Bizkaia y Gipuzkoa (de 12:00 horas hasta las 24:00 horas) por rachas de 100 km/h y proyecciones de agua y salpicaduras (desde las 15:00 hasta las 24 hora local), ya que debido a las características del oleaje y al intenso viento de componente oeste se producirán salpicaduras y rociones en paseos y malecones.

El lunes seguirá activa la alerta naranja por riesgo marítimo-costero para la navegación en las dos primeras millas (00:00-06:00 horas), ya que se esperan olas de 5-6 metros. Además, se mantendrán los avisos por viento en zonas expuestas de Bizkaia y Gipuzkoa, con rachas de más de 100 km/h (desde medianoche hasta las 3 de la madrugada) y por proyecciones de agua y salpicaduras (de medianoche hasta las 06:00 horas). La alerta naranja para la navegación pasará a aviso amarillo a partir de las 06:00 horas y hasta mediodía; la altura de ola significante podría superar los 3,5 metros.