INGRID EKAITZA

Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

120 km/h-tik gorako ufadak egon daitezkeela eta, alerta laranja ezarriko dute bihar Bizkaiko eta Gipuzkoako haizeguneetan

Horrez gain, bihar eta etzi beste alerta laranja bat egongo da indarrean nabigaziorako itsasaldeko arriskuagatik. Halaber, hainbat abisu hori ere ezarriko dituzte elurragatik barnealdean, inpaktuagatik kostaldean eta haizeagatik Araban.

Olas Peine del Viento San Sebastian

Olatuek gogor astindu dute gaur Donostian Haizearen Orrazia. Argazkia: Lazaro Gonzalez

author image

EITB

Azken eguneratzea

Eusko Jaurlaritzako Segurtasun Sailak eguneratu egin du datozen egunetarako muturreko fenomenoen iragarpena, eta horiek ikusita, alerta laranja ezarriko du igandean Bizkaiko eta Gipuzkoako haizeguneetan 120 km/h baino gehiagoko boladak espero baitira. Haize gogorraz gain, Ingrid ekaitzak itsaso zakarra eragingo du, eta, hori dela eta, nabigaziorako alerta laranja ezarriko du biharko eta etzirako; izan ere, 5-6 metroko olatuak espero dira. Elur-arriskua dela eta, abisu horia egongo da EAEko barnealdean, baita olatuen inpaktuagatik kostaldean eta haizeagatik Araban. 

Gaur, larunbatarekin, hiru abisu hori egongo dira indarrean: bi, itsasaldeko arriskuagatik, eta bestea, elurragatik barnealdean. Gauerdiarekin batera aktibatu da itsasaldeko arriskuagatik ezarritako abisu horia (nabigaziorako, lehenengo bi milietan), eta egun osoan egongo da indarrean. 3-3,5 metroko olatuak izango dira, eta baita hortik gorakoak ere egunaren erdiko orduetan. Bestalde, 20:00ak eta 21:00ak bitartean, itsasgorarekin batera, olatuek kostaldean inpaktua izan dezaketela-eta, beste abisu hori bat egongo da aktibo. Elurragatik barnealdean ezarritako abisua 15:00etan sartuko da indarrean, gauerdira arte. Elur-kota 600-800 metro inguruan egongo da, eta azken orduetan, 900-1.000 metroan. Prezipitazio txiki-ertaina egingo du, sarriago eta ugariago isurialde atlantikoan. Trumoi-ekaitzak izan daitezke eta txingorra egin dezake, bereziki isurialde atlantikoan. 

Igandean, okertzera egingo du aroak, eta bi alerta laranja ezarriko ditu Jaurlaritzak: haize zakarragatik bata eta itsasaldeko arriskuagatik bestea. Euskalmeten iragarpenaren arabera, eguerditik eguna amaitu arte, mendebaldeko haizeak gogor joko du eta ufadek 120 km/h-ko abiadura gaindi dezakete Bizkaiko eta Gipuzkoako haizeguneetan, bereziki kostaldean. Itsasoan ez da giro izango: lehen bi milietan alerta laranja egongo da indarrean 15:00etatik 24:00etara nabigaziorako. Olatuen altuera adierazgarria 5 metrokoa izango da arratsaldean, eta 6 metrora ere irits daiteke azken orduetan. 

Elurragatik barnealdean (12:00-24:00, elur kota 900-1.000 metroan), nabigaziorako itsasaldean (00:00-15:00) eta inpaktuagatik kostaldean (08:00-10:00 eta 20:00-22:00, itsasgorekin) ezarritako abisu horiek bere horretan jarraituko dute. Gainera, beste hiru jarriko dituzte indarrean: Arabako haizeguneetan haizeagatik, eta haizeguneak ez direnetan Bizkaian eta Gipuzkoan (12:00-24:00, 100 km/h-ko boladengatik), eta beste bat olatuen gatik (15:00etatik gauerdira). Euskalmeten arabera, olatuen ezaugarrien eta mendebal-osagaiko haize zakarraren ondorioz, pasealeku eta malekoietan zipriztinak eta olatu-zaparrak izan daitezke.

Itsasaldeko arriskuagatik nabigaziorako ezarritako alerta laranjak indarrean jarraituko du astelehenean (00:00-06:00), 5-6 metroko olatuak espero baitira. Haizeagatik Bizkaiko eta Gipuzkoako haizeguneetan abisu horia egongo da aktibo gauerditik goizaldeko 3ak arte, ufadek 100 km/h-ko abiadura gaindi dezaketelako. Olatuen zipriztinengatik ezarritako abisu horia ere gauerditik 06:00ak arte egongo da indarrean. Nabigazioari ezarritako alerta laranja abisu hori izango da 06:00etatik eguerdira arte. Olatuen altuera adierazgarria 3,5 metrokoa izango da.

Alerta Meteorologikoak Bizkaia Gipuzkoa Araba Eguraldia

Zure interesekoa izan daiteke

Gehiago ikusi
Publizitatea
X