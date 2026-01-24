120 km/h-tik gorako ufadak egon daitezkeela eta, alerta laranja ezarriko dute bihar Bizkaiko eta Gipuzkoako haizeguneetan
Horrez gain, bihar eta etzi beste alerta laranja bat egongo da indarrean nabigaziorako itsasaldeko arriskuagatik. Halaber, hainbat abisu hori ere ezarriko dituzte elurragatik barnealdean, inpaktuagatik kostaldean eta haizeagatik Araban.
Eusko Jaurlaritzako Segurtasun Sailak eguneratu egin du datozen egunetarako muturreko fenomenoen iragarpena, eta horiek ikusita, alerta laranja ezarriko du igandean Bizkaiko eta Gipuzkoako haizeguneetan 120 km/h baino gehiagoko boladak espero baitira. Haize gogorraz gain, Ingrid ekaitzak itsaso zakarra eragingo du, eta, hori dela eta, nabigaziorako alerta laranja ezarriko du biharko eta etzirako; izan ere, 5-6 metroko olatuak espero dira. Elur-arriskua dela eta, abisu horia egongo da EAEko barnealdean, baita olatuen inpaktuagatik kostaldean eta haizeagatik Araban.
Gaur, larunbatarekin, hiru abisu hori egongo dira indarrean: bi, itsasaldeko arriskuagatik, eta bestea, elurragatik barnealdean. Gauerdiarekin batera aktibatu da itsasaldeko arriskuagatik ezarritako abisu horia (nabigaziorako, lehenengo bi milietan), eta egun osoan egongo da indarrean. 3-3,5 metroko olatuak izango dira, eta baita hortik gorakoak ere egunaren erdiko orduetan. Bestalde, 20:00ak eta 21:00ak bitartean, itsasgorarekin batera, olatuek kostaldean inpaktua izan dezaketela-eta, beste abisu hori bat egongo da aktibo. Elurragatik barnealdean ezarritako abisua 15:00etan sartuko da indarrean, gauerdira arte. Elur-kota 600-800 metro inguruan egongo da, eta azken orduetan, 900-1.000 metroan. Prezipitazio txiki-ertaina egingo du, sarriago eta ugariago isurialde atlantikoan. Trumoi-ekaitzak izan daitezke eta txingorra egin dezake, bereziki isurialde atlantikoan.
Igandean, okertzera egingo du aroak, eta bi alerta laranja ezarriko ditu Jaurlaritzak: haize zakarragatik bata eta itsasaldeko arriskuagatik bestea. Euskalmeten iragarpenaren arabera, eguerditik eguna amaitu arte, mendebaldeko haizeak gogor joko du eta ufadek 120 km/h-ko abiadura gaindi dezakete Bizkaiko eta Gipuzkoako haizeguneetan, bereziki kostaldean. Itsasoan ez da giro izango: lehen bi milietan alerta laranja egongo da indarrean 15:00etatik 24:00etara nabigaziorako. Olatuen altuera adierazgarria 5 metrokoa izango da arratsaldean, eta 6 metrora ere irits daiteke azken orduetan.
Elurragatik barnealdean (12:00-24:00, elur kota 900-1.000 metroan), nabigaziorako itsasaldean (00:00-15:00) eta inpaktuagatik kostaldean (08:00-10:00 eta 20:00-22:00, itsasgorekin) ezarritako abisu horiek bere horretan jarraituko dute. Gainera, beste hiru jarriko dituzte indarrean: Arabako haizeguneetan haizeagatik, eta haizeguneak ez direnetan Bizkaian eta Gipuzkoan (12:00-24:00, 100 km/h-ko boladengatik), eta beste bat olatuen gatik (15:00etatik gauerdira). Euskalmeten arabera, olatuen ezaugarrien eta mendebal-osagaiko haize zakarraren ondorioz, pasealeku eta malekoietan zipriztinak eta olatu-zaparrak izan daitezke.
Itsasaldeko arriskuagatik nabigaziorako ezarritako alerta laranjak indarrean jarraituko du astelehenean (00:00-06:00), 5-6 metroko olatuak espero baitira. Haizeagatik Bizkaiko eta Gipuzkoako haizeguneetan abisu horia egongo da aktibo gauerditik goizaldeko 3ak arte, ufadek 100 km/h-ko abiadura gaindi dezaketelako. Olatuen zipriztinengatik ezarritako abisu horia ere gauerditik 06:00ak arte egongo da indarrean. Nabigazioari ezarritako alerta laranja abisu hori izango da 06:00etatik eguerdira arte. Olatuen altuera adierazgarria 3,5 metrokoa izango da.
Zure interesekoa izan daiteke
Ingrid ekaitza: arreta elurragatik, haizeagatik eta olatuengatik asteburu honetan Euskal Herrian
Agintariek hainbat abisu iragarri dituzte egunotarako; nabigazio arriskua, kostaldeko inpaktua, elurteak eta haize-bolada indartsuak direla eta. Ildo horretatik, arreta handiz ibiltzeko eskatu diete herritarrei, batez ere joan-etorrietan.
Abisu horia haizeagatik eta itsasaldeko arriskuagatik: inpaktu handia kostaldean eta bolada oso gogorrak Bizkaian
Denboralea gaurko eguna baldintzatzen ari da. Haizeagatik eta itsasaldeko arriskuagatik abisuak aktibatu dira, nabigazioan eragina izango du eta Donostiako kostaldean hainbat eremu itxiko dira, prebentzioz, olatu handiak izango direlako. Bestalde, gaur abisu horia egongo da indarrean Nafarroan, haizeagatik.
140 km/h arteko haize boladek eragina izan dute Loiuko aireportuko 17 hegalditan
Haize zakarraren ondorioz, 11 hegaldi beste aireportu batzuetara bideratu behar izan dituzte, 2 jatorrizko puntura itzuli behar izan dira eta 4 bertan behera geratu dira. Bihar, osteguna, itsasaldeko arriskuagatik abisu horia egongo da ezarrita.
Abisu horia ezarri dute asteazkenerako Bizkaian eta Gipuzkoan, 100 km/h-tik gorako haize boladak izango direlako
Gainera, Eusko Jaurlaritzako Segurtasun Sailak abisu horia aktibatuko du, 05:00etatik 07:00etara, 2,5 eta 3 metro arteko olatuak altxatuko direlako.
Eguraldi euritsu eta freskoa astea amaitzeko eta datorrena hasteko
Elur-kota 1.000 metro inguruan kokatuko da, eta zaparradak botako ditu, goizean eta iluntzean bereziki. Astearterako espero da aldaketa.
Abisu horia Bizkaian, 100 km/h-tik gorako haize boladengatik
Eusko Jaurlaritzako Segurtasun Sailak abisu horia aktibatuko du 15:00ak arte. Araban eta Gipuzkoan, berriz, 80-100 km/h arteko haize-ufadak daude.
Hego-haizea eta giro argia, astea abiatzeko
Hego-haizea izango da protagonista asteartera arte, eta horrek atzean utziko du azken egunetako giro hotza eta bustia.
Euskal Herria 'Goretti' depresioaren azken astinduak jasotzen ari da
Bizkaiko eta Gipuzkoako kostaldea abisupean egongo dira 18:00ak arte, itsasaldeko arriskuagatik. Nafarroako Pirinioetan abisu horia egongo da egun osoan elur-jausiak gerta daitezkeelako. Dena dela, iragarpenaren arabera, aroak hobera egingo du.
Itsaso zakarra, haize bortitza eta elur gehiago dakartza gainean dugun ‘Goretti’ borraskak
Ostiral eta larunbat honetan neguko giro zakarra izango dugu Euskal Herrian, denboralearen ondorioz. Meteorologia agentziek abisu eta alertak ezarri dituzte olatu handiak, haizea, euria eta elurra direla eta.