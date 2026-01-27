La borrasca Joseph toma el relevo de Ingrid con rachas de hasta 156 km/h

El viento no da tregua y sigue condicionando la situación meteorológica. La CAV, Navarra e Iparralde continúan bajo aviso amarillo por fuertes rachas, en una jornada en la que la borrasca Joseph mantiene activo el temporal tras el paso de Ingrid. Las rachas han superado ya los 100 kilómetros por hora en varios puntos, por lo que se recomienda extremar la precaución ante la posible presencia de ramas caídas y obstáculos en la calzada, especialmente durante la madrugada y primeras horas del día.

Según el Departamento de Seguridad del Gobierno Vasco, el aviso amarillo por viento permanece activo hasta las 09:00 horas en Bizkaia y Álava, donde en zonas expuestas las rachas pueden volver a superar los 100 km/h. En Navarra, Aemet mantiene el aviso en la vertiente cantábrica y en el noreste del territorio, donde el riesgo se prolongará hasta el final de la jornada. En Iparralde también se registran rachas muy intensas. Gipuzkoa es el único territorio que se libra de las fuertes rachas previstas.

Durante las últimas horas se han registrado rachas de hasta 156 km/h en Orduña, 140 km/h en Matxitxako, 130 km/h en Cerraja y 105 km/h en el puerto de Bilbao. Además del viento, la borrasca Joseph dejará precipitaciones a lo largo del día.

Euskalmet prevé que el viento del sur siga soplando con fuerza a primeras horas, sobre todo en el oeste, aunque tenderá a perder intensidad a lo largo de la mañana. Las autoridades insisten en la necesidad de extremar la prudencia, evitar zonas arboladas y asegurar objetos que puedan ser desplazados por el viento.