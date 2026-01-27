EGURALDIA

Joseph ekaitzak Ingriden lekua hartu du eta 156 km/h-ko haize boladak izan dira

Abisu horian izan gara gauean eta oso bolada gogorrak eta euriteak izan dira goizaldean. Gipuzkoa da abisutik kanpo geratu den lurralde bakarra.

SAN SEBASTIÁN, 26/01/2026.- Vista del oleaje este lunes San Sebastián, donde el Ayuntamiento mantiene cerrados todos los paseos marítimos y los principales parques de la ciudad por la alerta naranja por riesgo de impacto de olas. EFE/Javier Etxezarreta
Olatuak Donostian. Argazkia: EFE
EITB

Azken eguneratzea

Haizeak ez du etenik eman eta egoera meteorologikoa baldintzatzen jarraitzen du. EAEk, Nafarroak eta Ipar Euskal Herriak abisu horiaren pean jarraitzen dute, bolada bortitzengatik, izan ere, Ingrid igaro ostean, Joseph ekaitza indarrean da. Haize-boladek 100 kilometro orduko abiadura gainditu dute hainbat tokitan, eta, beraz, kontu handiz ibiltzea gomendatu dute agintariek, errepidean adarrak erorita eta oztopoak egon daitezkeelako, batez ere goizaldean eta eguneko lehen orduetan.

Eusko Jaurlaritzako Segurtasun Sailaren arabera, haizeari dagokion abisu horia 09:00ak arte egongo da indarrean Bizkaian eta Araban, haizeguneetan 100 km/h-ko abiadura gainditu baita berriro. Nafarroan, Aemetek Kantauri isurialdean eta lurraldearen ipar-ekialdean mantendu du abisua, bertan arriskua egunaren amaierara arte luzatuko da. Iparraldean ere bolada oso gogorrak izaten ari dira. Gipuzkoa da haize-bolada gogorretatik libratu den lurralde bakarra.

Azken orduetan 156 km/h-ko ufadak izan dira Urduñan, 140 km/h-koak Matxitxakon, 130 km/h-koak Cerrajan eta 105 km/h-koak Bilboko portuan.

Euskalmetek aurreikusi duenez, hegoaldeko haizeak gogor jotzen jarraituko du lehen orduetan, batez ere mendebaldean, baina goizean zehar indarra galduko du. Agintariek zuhurtzia zorroztu, zuhaitzak saihestu eta haizeak mugi ditzakeen objektuak ziurtatu behar direla azpimarratu dute.

