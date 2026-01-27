Joseph ekaitzak Ingriden lekua hartu du eta 156 km/h-ko haize boladak izan dira
Abisu horian izan gara gauean eta oso bolada gogorrak eta euriteak izan dira goizaldean. Gipuzkoa da abisutik kanpo geratu den lurralde bakarra.
Haizeak ez du etenik eman eta egoera meteorologikoa baldintzatzen jarraitzen du. EAEk, Nafarroak eta Ipar Euskal Herriak abisu horiaren pean jarraitzen dute, bolada bortitzengatik, izan ere, Ingrid igaro ostean, Joseph ekaitza indarrean da. Haize-boladek 100 kilometro orduko abiadura gainditu dute hainbat tokitan, eta, beraz, kontu handiz ibiltzea gomendatu dute agintariek, errepidean adarrak erorita eta oztopoak egon daitezkeelako, batez ere goizaldean eta eguneko lehen orduetan.
Eusko Jaurlaritzako Segurtasun Sailaren arabera, haizeari dagokion abisu horia 09:00ak arte egongo da indarrean Bizkaian eta Araban, haizeguneetan 100 km/h-ko abiadura gainditu baita berriro. Nafarroan, Aemetek Kantauri isurialdean eta lurraldearen ipar-ekialdean mantendu du abisua, bertan arriskua egunaren amaierara arte luzatuko da. Iparraldean ere bolada oso gogorrak izaten ari dira. Gipuzkoa da haize-bolada gogorretatik libratu den lurralde bakarra.
Azken orduetan 156 km/h-ko ufadak izan dira Urduñan, 140 km/h-koak Matxitxakon, 130 km/h-koak Cerrajan eta 105 km/h-koak Bilboko portuan.
Euskalmetek aurreikusi duenez, hegoaldeko haizeak gogor jotzen jarraituko du lehen orduetan, batez ere mendebaldean, baina goizean zehar indarra galduko du. Agintariek zuhurtzia zorroztu, zuhaitzak saihestu eta haizeak mugi ditzakeen objektuak ziurtatu behar direla azpimarratu dute.
Zure interesekoa izan daiteke
Albiste izango dira: Ingrid ekaitzak baretzera egin du, Sanchez eta Pradalesen arteko biharko bilera eta tentsioa gora, Minneapolisen
Gaurkoan Orain-en albiste izango direnen laburpena, bi hitzetan.
"Ingrid" ekaitzak indarra galdu du, baina 5,7 metrorainoko olatuak eta 146 km/h-ko haize-boladak utzi ditu
Ingrid ekaitzak indarra galdu du, itsaso zakarrra eta haize-bolada gogorrak utzi ostean. 06:00etan abisu eta alerta guztiak bertan behera geratu dira, baina gauean haizeak gogor jo du.
Gogotik astindu du Ingrid ekaitzak euskal kostaldea: 145 km/h-ko ufadak neurtu dira Matxitxakon (Bermeo)
Gauerdian amaituko da haizegatik alerta laranja eta abisu horia izango da astelehenean. Itsasaldeko arriskuagatik ezarritako alerta laranja, berriz, asteleheneko 06:00ak arte egongo da indarrean.
Ingrid ekaitzak euria, elurra eta haize-bolada indartsuak utzi ditu Estatuan
Lanzaroten, larrialdi zerbitzuek hiru gazte estatubatuar erreskatatu dituzte, eta laugarren baten bila ari dira uretan, itsasora erori ostean.
120 km/h-tik gorako ufadak egon daitezkeela eta, alerta laranja iganderako Bizkaiko eta Gipuzkoako haizeguneetan
Nabigaziorako itsasaldeko arriskuagatik ere alerta laranja indarrean izango da. Zarautzen ez da Sagardo Egunik izango eta Donostian parkeak itxi dituzte. Getxon, krisi mahaia bilduko da igande honetan.
Ingrid ekaitza: arreta elurragatik, haizeagatik eta olatuengatik asteburu honetan Euskal Herrian
Agintariek hainbat abisu iragarri dituzte egunotarako; nabigazio arriskua, kostaldeko inpaktua, elurteak eta haize-bolada indartsuak direla eta. Ildo horretatik, arreta handiz ibiltzeko eskatu diete herritarrei, batez ere joan-etorrietan.
Abisu horia haizeagatik eta itsasaldeko arriskuagatik: inpaktu handia kostaldean eta bolada oso gogorrak Bizkaian
Denboralea gaurko eguna baldintzatzen ari da. Haizeagatik eta itsasaldeko arriskuagatik abisuak aktibatu dira, nabigazioan eragina izango du eta Donostiako kostaldean hainbat eremu itxiko dira, prebentzioz, olatu handiak izango direlako. Bestalde, gaur abisu horia egongo da indarrean Nafarroan, haizeagatik.
140 km/h arteko haize boladek eragina izan dute Loiuko aireportuko 17 hegalditan
Haize zakarraren ondorioz, 11 hegaldi beste aireportu batzuetara bideratu behar izan dituzte, 2 jatorrizko puntura itzuli behar izan dira eta 4 bertan behera geratu dira. Bihar, osteguna, itsasaldeko arriskuagatik abisu horia egongo da ezarrita.
Abisu horia ezarri dute asteazkenerako Bizkaian eta Gipuzkoan, 100 km/h-tik gorako haize boladak izango direlako
Gainera, Eusko Jaurlaritzako Segurtasun Sailak abisu horia aktibatuko du, 05:00etatik 07:00etara, 2,5 eta 3 metro arteko olatuak altxatuko direlako.