Activado el aviso amarillo por olas de hasta cinco metros y vientos de 100 km/h en la costa vasca

El aviso estará en vigor desde este jueves por la noche hasta el sábado cuando, coincidiendo con la pleamar, la altura de la ola podría alcanzar los cinco metros de altura.
Imagen de olas en Donostia. Foto: EFE
Euskaraz irakurri: Abisu horia ezarri dute euskal kostaldean bost metrorainoko olatuengatik eta 100 km/h-ko haizeengatik
El Departamento de Seguridad del Gobierno Vasco va a activar la noche de este jueves un aviso amarillo por las malas condiciones del mar que provocarán el impacto de olas de hasta cinco metros en la costa el próximo sábado.

A las nueve de la noche de este jueves se activará el primero de los avisos amarillos para la navegación en las dos primeras millas por olas que podrían superar los tres metros y medio.

Esta situación irá acompañada de rachas de viento en las zonas más expuestas del litoral que podrían rondar los 90 o 100 kilómetros por hora.

Ese aviso se extenderá al viernes, hasta las tres de la madrugada y a partir de las nueve de la noche por unas condiciones similares a la víspera.

El sábado podría empeorar la situación. Durante toda la jornada habrá un aviso para la navegación porque las olas podrían alcanzar los 4 metros. Durante la primera mitad del día las rachas de viento en el litoral podrían volver a rondar los 90 o los 100 kilómetros por hora.

Entre las dos y las cuatro de la madrugada, y las tres y las cinco de la tarde, coincidiendo con la pleamar, se activarán sendos avisos por impacto en la costa de olas que podrían llegar a los cinco metros de altura.

