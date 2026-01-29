Abisu horia ezarri dute bost metrorainoko olatuengatik eta 100 km/h-ko haize-ufadengatik
Abisua ostegun gauetik larunbatera arte egongo da indarrean; orduan, itsasgorarekin batera, olatuak bost metroko altuera izan lezake.
Eusko Jaurlaritzako Segurtasun Sailak abisu horia ezarri du, ostegun gau honetan hasita, larunbatean bost metrorainoko olatuak izango baitira kostaldean.
Ostegun honetako gaueko bederatzietan nabigaziorako lehen abisu horia indarrean sartuko da lehen bi milietan, hiru metro eta erditik gorako olatuak espero baitira.
Egoera horrekin batera, haize-boladak izango dira kostaldeko gunerik agerikoenetan, 90 edo 100 km/h-koak.
Abisu hori ostiralera arte luzatuko da, goizaldeko hirurak arte eta gaueko bederatzietatik aurrera, bezperako antzeko baldintzak direla eta.
Larunbatean egoera okertu liteke. Egun osoan nabigaziorako abisu bat egongo da olatuak 4 metrokoak izan daitezkeelako. Egunaren lehen partean, haize-boladak orduko 90 edo 100 kilometrokoak izan daitezke berriro kostaldean.
Goizaldeko ordu biak eta lauak bitartean, eta arratsaldeko hirurak eta bostak bitartean, itsasgorarekin batera, abisu bana aktibatuko da kostaldean bost metroko olatuengatik.
Zure interesekoa izan daiteke
Joseph ekaitzak Ingriden lekua hartu du eta 156 km/h-ko haize boladak izan dira
Abisu horian izan gara gauean eta oso bolada gogorrak eta euriteak izan dira goizaldean. Gipuzkoa da abisutik kanpo geratu den lurralde bakarra.
Albiste izango dira: Ingrid ekaitzak baretzera egin du, Sanchez eta Pradalesen arteko biharko bilera eta tentsioa gora, Minneapolisen
Gaurkoan Orain-en albiste izango direnen laburpena, bi hitzetan.
"Ingrid" ekaitzak indarra galdu du, baina 5,7 metrorainoko olatuak eta 146 km/h-ko haize-boladak utzi ditu
Ingrid ekaitzak indarra galdu du, itsaso zakarrra eta haize-bolada gogorrak utzi ostean. 06:00etan abisu eta alerta guztiak bertan behera geratu dira, baina gauean haizeak gogor jo du.
Gogotik astindu du Ingrid ekaitzak euskal kostaldea: 145 km/h-ko ufadak neurtu dira Matxitxakon (Bermeo)
Gauerdian amaituko da haizegatik alerta laranja eta abisu horia izango da astelehenean. Itsasaldeko arriskuagatik ezarritako alerta laranja, berriz, asteleheneko 06:00ak arte egongo da indarrean.
Ingrid ekaitzak euria, elurra eta haize-bolada indartsuak utzi ditu Estatuan
Lanzaroten, larrialdi zerbitzuek hiru gazte estatubatuar erreskatatu dituzte, eta laugarren baten bila ari dira uretan, itsasora erori ostean.
120 km/h-tik gorako ufadak egon daitezkeela eta, alerta laranja iganderako Bizkaiko eta Gipuzkoako haizeguneetan
Nabigaziorako itsasaldeko arriskuagatik ere alerta laranja indarrean izango da. Zarautzen ez da Sagardo Egunik izango eta Donostian parkeak itxi dituzte. Getxon, krisi mahaia bilduko da igande honetan.
Ingrid ekaitza: arreta elurragatik, haizeagatik eta olatuengatik asteburu honetan Euskal Herrian
Agintariek hainbat abisu iragarri dituzte egunotarako; nabigazio arriskua, kostaldeko inpaktua, elurteak eta haize-bolada indartsuak direla eta. Ildo horretatik, arreta handiz ibiltzeko eskatu diete herritarrei, batez ere joan-etorrietan.
Abisu horia haizeagatik eta itsasaldeko arriskuagatik: inpaktu handia kostaldean eta bolada oso gogorrak Bizkaian
Denboralea gaurko eguna baldintzatzen ari da. Haizeagatik eta itsasaldeko arriskuagatik abisuak aktibatu dira, nabigazioan eragina izango du eta Donostiako kostaldean hainbat eremu itxiko dira, prebentzioz, olatu handiak izango direlako. Bestalde, gaur abisu horia egongo da indarrean Nafarroan, haizeagatik.
140 km/h arteko haize boladek eragina izan dute Loiuko aireportuko 17 hegalditan
Haize zakarraren ondorioz, 11 hegaldi beste aireportu batzuetara bideratu behar izan dituzte, 2 jatorrizko puntura itzuli behar izan dira eta 4 bertan behera geratu dira. Bihar, osteguna, itsasaldeko arriskuagatik abisu horia egongo da ezarrita.