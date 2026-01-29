EAEKO KOSTALDEAN

Abisu horia ezarri dute bost metrorainoko olatuengatik eta 100 km/h-ko haize-ufadengatik

Abisua ostegun gauetik larunbatera arte egongo da indarrean; orduan, itsasgorarekin batera, olatuak bost metroko altuera izan lezake.

Olas Peine del Viento San Sebastian
Olatuen irudia Donostian. Argazkia: EFE


EITB



Eusko Jaurlaritzako Segurtasun Sailak abisu horia ezarri du, ostegun gau honetan hasita, larunbatean bost metrorainoko olatuak izango baitira kostaldean.

Ostegun honetako gaueko bederatzietan nabigaziorako lehen abisu horia indarrean sartuko da lehen bi milietan, hiru metro eta erditik gorako olatuak espero baitira.

Egoera horrekin batera, haize-boladak izango dira kostaldeko gunerik agerikoenetan, 90 edo 100 km/h-koak.

Abisu hori ostiralera arte luzatuko da, goizaldeko hirurak arte eta gaueko bederatzietatik aurrera, bezperako antzeko baldintzak direla eta.

Larunbatean egoera okertu liteke. Egun osoan nabigaziorako abisu bat egongo da olatuak 4 metrokoak izan daitezkeelako. Egunaren lehen partean, haize-boladak orduko 90 edo 100 kilometrokoak izan daitezke berriro kostaldean.

Goizaldeko ordu biak eta lauak bitartean, eta arratsaldeko hirurak eta bostak bitartean, itsasgorarekin batera, abisu bana aktibatuko da kostaldean bost metroko olatuengatik.

Eguraldia Alerta Meteorologikoak Euskal Autonomia Erkidegoa

