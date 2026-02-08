Lluvia y temperaturas templadas para los próximos días
A excepción del jueves, los chubascos serán la tónica general. El viento soplará del sur, lo que hará subir las temperaturas máximas, sobre todo el martes y el miércoles. Los termómetros alcanzarán los 20 ºC en la Vertiente cantábrica y los 15 ºC en el interior.
En pleno febrero, y con máximas de 20 ºC. Así, se presenta esta próxima semana, meteorológicamente hablando. El otro protagonista será la lluvia que, salvo el jueves, nos acompañará los próximos días, según el pronóstico elaborado por la Agencia Vasca de Meteorología, Euskalmet, y el servicio meteorológico de EITB.
Arrancaremos la semana con ambiente gris y húmedo. Precipitará, aunque no lo hará ininterrumpidamente. Así, el lunes se espera una pequeña tregua durante las horas centrales del día, y las precipitaciones serán más frecuentes y persistentes al final del día y en la Vertiente cantábrica. El viento soplará de componente sur, lo que hará que suban las temperaturas. Las máximas superarán los 15 °C cerca de la costa y rondarán los 12 ºC en el interior.
El martes lo más destacable será el ascenso de las temperaturas, tanto las mínimas como las máximas. Los termómetros subirán hasta los 20 ºC en la costa y los 15 ºC en el interior. La lluvia será más probable de madrugada y a primeras horas y por la tarde-noche.
Sin cambios reseñables para el miércoles: ambiente lluvioso, especialmente por la tarde, y temperaturas suaves.
El jueves el cielo estará más despejado y no se esperan precipitaciones. Temperaturas sin cambios o en ligero descenso.
Según la tendencia, para el viernes se esperan cielos más cubiertos, que podrían dejar chubascos débiles, ocasionalmente moderados. Se prevé un descenso de las temperaturas.
