Bustitik eta epeletik igaroko da astea

Euri kontuak izango dira nagusi asteko egun guztietan, ostegunean kenduta. Hego haizea ibiliko da, eta horrek tenperatura maximoak igoaraziko ditu, batez ere asteartean eta asteazkenean. Termometroak 20 ºC-ra helduko dira isurialde atlantikoan, eta 15 ºC-ra, berriz, barnealdean.

Lorentxo Portularrume
Giro umela izango da protagonista. Argazkia: Lorentxo Portularrume
author image

EITB

Azken eguneratzea

Otsail betean egoteko, tenperatura gozoak izango ditugu asteon, batez ere asteartetik aurrera. Zeru gainetan, hodeiak izango ditugu protagonistak eta zaparradak izango dira nonahi, Euskalmet Euskal Meteorologia Agentziaren eta EITBren meteorologia zerbitzuak egindako iragarpenaren arabera. 

Astelehenean, giro eskasa izango dugu. Euria egingo du, baina ez etengabe, eta aterrune luzeak izango dira egunaren erdiko orduetan. Arratsaldetik aurrera, hodeiak ugaritzen joango dira berriro, eta sarriago egingo du euria, batez ere isurialde atlantikoan. Hego osagaiko haizea ibiliko da, ez oso harro. Ondorioz, tenperaturek gora egingo dute, eta giro epelagoa espero da. Kostaldean, 15 ºC-ren muga gaindituko dute maximoek; barnealdean, berriz, 12 ºC-tik gora helduko dira. 

Asteartean, tenperaturen gorakada izango da aipagarriena. Minimoak zein maximoak, biak igoko dira, eta 20 ºC-ren bueltan errendituko dira termometroak kostaldean, eta 15 ºC-ren inguruan barnealdean. Euri kontuekin jarraituko dugu, baina goizean eta iluntzean egingo du gehien. Eguerdian, aldiz, ateri eutsiko dio. 

Aldaketa aipagarririk ez da espero asteazkenerako; giro bustia izango da, arratsaldean bereziki, eta tenperatura suabeak nagusituko dira. 

Ostegunean, giro argiagoa izango dugu, eta ez da euririk espero. Tenperaturek behera egingo dute.

Joeraren arabera, petraltzera egingo du aroak ostiralerako. Haizeak iparraldera egingo du, eta hotza eta euria ekarriko ditu berarekin.

