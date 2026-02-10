Suben las temperaturas, aunque continuarán las lluvias
Precipitaciones, significativas por momentos, pero con temperaturas templadas para tratarse del mes de febrero. Esa será la tónica de la semana desde este martes, al menos hasta el fin de semana, que podría ser soleado.
A lo largo de la jornada de este martes subirán las temperaturas de forma notable, y las máximas rondarán los 20 °C en puntos de la mitad norte. En el interior, mientras, las máximas alcanzarán los 13-15 °C.
A pesar de este aumento de las temperaturas, el día será bastante gris. A lo largo de la mañana se registrarán algunas precipitaciones, aunque en líneas generales la mañana será tranquila.
Según Euskalmet, durante la segunda mitad del día llegará un nuevo frente, y volverá la lluvia. Además, en la vertiente cantábrica los chubascos pueden ser localmente tormentosos e intensos. Estas precipitaciones serán más intensas en la costa, aunque a última hora tenderán a remitir. El viento soplará del oeste y suroeste, con fuerza en algunos momentos.
El miércoles, lluvias y viento
El miércoles, mientras, seguirán llegando frentes que dejarán chubascos a lo largo del día, si bien las precipitaciones serán menos probables al comienzo del día. Durante la jornada, además, se registrará viento intenso, del suroeste al principio y del oeste al final del día, especialmente intenso en la costa. Las temperaturas seguirán en valores templados para tratarse de febrero.
El jueves, menos lluvias
El jueves, según Euskalmet, se espera que el viento sea intenso y que bajen las temperaturas. El viento del oeste soplará con mucha fuerza, sobre todo en la costa y durante la primera mitad del día.
Las precipitaciones serán menos intensas durante la jornada del jueves. Las nubes se alternarán con los claros, y a ratos el ambiente será soleado. No obstante, las temperaturas comenzarán a bajar.
