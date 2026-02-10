Tenperaturak gora egingo du, baina euriak jarraituko du
Datozen egunetan tenperatura epelak espero dira otsaila izateko, baina prezipitazioek bere horretan jarraituko dute eta haize zakarra espero da astean zehar.
Euria egingo du tarteka, mardul gainera, baina tenperaturak epelak izango dira otsaila izateko. Horixe izango da joera datozen egunotan zehar. Asteburuan, berriz, hobera egin du eta giro eguzkitsuagoa espero da.
Gaur, asteartea, tenperaturak nabarmen egingo du gora. Beroenak 20 ºC ingurukoak izango dira Kantauri isurialdean eta 13-15 ºC-koak barnealdean. Euskalmeten arabera, zerua lainotu samar egongo da eta goizean tantaren bat edo beste egin dezakeen arren, ezer gutxi izango da.
Egunaren bigarren zatian, berriz, fronte berri bat sartu eta euritara joko du. Horrela, Kantauri isurialdeko zenbait tokitan baliteke zaparradak trumoitsuak eta mardulak izatea, bereziki kostaldetik gertu. Egunaren amaieran, berriz, atertzera egingo du. Mendebaldeko eta hego-mendebaldeko haizea ibiliko da, zakar samar zenbait momentutan.
Asteazkenean, euria eta haizea
Asteazkenean, berriz, fronteak iritsiko dira, eta zaparradak botako ditu egunean zehar, baina baliteke egunaren hasieran ordu askotan ateri eustea.
Gainera, egunean zehar haize bizia ibiliko da, hego-mendebaldetik hasieran eta mendebaldetik egunaren amaieran, bereziki kostaldean.
Ostegunean, euri gutxiago
Ostegunean, Euskalmeten arabera, haizeak gogor joko du eta tenperaturak behera egingo du. Mendebaldeko haizeak batez ere kostaldean joko du egunaren lehen partean.
Prezipitazioak ez dira hain handiak izango ostegunean, eta arratsaldean haizeak indarra galduko du. Gauean hego-mendebaldetik finkatuko da. Hodeiak agertuko diren arren, urdingune politekin tartekatuko dira.
Bustitik eta epeletik igaroko da astea
Euri kontuak izango dira nagusi asteko egun guztietan, ostegunean kenduta. Hego haizea ibiliko da, eta horrek tenperatura maximoak igoaraziko ditu, batez ere asteartean eta asteazkenean. Termometroak 20 ºC-ra helduko dira isurialde atlantikoan, eta 15 ºC-ra, berriz, barnealdean.
121 kilometro orduko haize-boladak erregistratu dira Matxitxakon
Giro ezegonkorra eta olatu handiak, asteburuko protagonistak. Ipar Euskal Herrian alerta laranja ezarri dute euriagatik, eta abisu hori ugari daude itsasaldeko arriskuagatik, haizeagatik eta elurteengatik Pirinioetan.
Haizea eta euria, asteburuko protagonistak
Abisua larunbatera arte egongo da indarrean; orduan, itsasgorarekin batera, baliteke bost metroko olatuak altxatzea.
Abisu horia ezarri dute EAEko kostaldean, bost metrorainoko olatuak altxatu eta 100 km/h-ko haize-ufadak egingo dituelako
Abisua ostegun gauetik larunbatera arte egongo da indarrean; orduan, itsasgorarekin batera, baliteke bost metroko olatuak altxatzea.
Joseph ekaitzak Ingriden lekua hartu du eta 156 km/h-ko haize boladak izan dira
Abisu horian izan gara gauean eta oso bolada gogorrak eta euriteak izan dira goizaldean. Gipuzkoa da abisutik kanpo geratu den lurralde bakarra.
"Ingrid" ekaitzak indarra galdu du, baina 5,7 metrorainoko olatuak eta 146 km/h-ko haize-boladak utzi ditu
Ingrid ekaitzak indarra galdu du, itsaso zakarrra eta haize-bolada gogorrak utzi ostean. 06:00etan abisu eta alerta guztiak bertan behera geratu dira, baina gauean haizeak gogor jo du.
Gogotik astindu du Ingrid ekaitzak euskal kostaldea: 145 km/h-ko ufadak neurtu dira Matxitxakon (Bermeo)
Gauerdian amaituko da haizegatik alerta laranja eta abisu horia izango da astelehenean. Itsasaldeko arriskuagatik ezarritako alerta laranja, berriz, asteleheneko 06:00ak arte egongo da indarrean.
Ingrid ekaitzak euria, elurra eta haize-bolada indartsuak utzi ditu Estatuan
Lanzaroten, larrialdi zerbitzuek hiru gazte estatubatuar erreskatatu dituzte, eta laugarren baten bila ari dira uretan, itsasora erori ostean.