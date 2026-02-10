Eguraldia

Tenperaturak gora egingo du, baina euriak jarraituko du

Datozen egunetan tenperatura epelak espero dira otsaila izateko, baina prezipitazioek bere horretan jarraituko dute eta haize zakarra espero da astean zehar.

Fuerte oleaje en Sopela (Bizkaia)

Pertsona talde bat Sopelako itsasoari begira. Argazkia: EFE

EITB

Azken eguneratzea

Euria egingo du tarteka, mardul gainera, baina tenperaturak epelak izango dira otsaila izateko. Horixe izango da joera datozen egunotan zehar. Asteburuan, berriz, hobera egin du eta giro eguzkitsuagoa espero da.

Gaur, asteartea, tenperaturak nabarmen egingo du gora. Beroenak 20 ºC ingurukoak izango dira Kantauri isurialdean eta 13-15 ºC-koak barnealdean. Euskalmeten arabera, zerua lainotu samar egongo da eta goizean tantaren bat edo beste egin dezakeen arren, ezer gutxi izango da.

Egunaren bigarren zatian, berriz, fronte berri bat sartu eta euritara joko du. Horrela, Kantauri isurialdeko zenbait tokitan baliteke zaparradak trumoitsuak eta mardulak izatea, bereziki kostaldetik gertu. Egunaren amaieran, berriz, atertzera egingo du. Mendebaldeko eta hego-mendebaldeko haizea ibiliko da, zakar samar zenbait momentutan.

Asteazkenean, euria eta haizea

Asteazkenean, berriz, fronteak iritsiko dira, eta zaparradak botako ditu egunean zehar, baina baliteke egunaren hasieran ordu askotan ateri eustea.

 Gainera, egunean zehar haize bizia ibiliko da, hego-mendebaldetik hasieran eta mendebaldetik egunaren amaieran, bereziki kostaldean.

Ostegunean, euri gutxiago

Ostegunean, Euskalmeten arabera, haizeak gogor joko du eta tenperaturak behera egingo du. Mendebaldeko haizeak batez ere kostaldean joko du  egunaren lehen partean.

Prezipitazioak ez dira hain handiak izango ostegunean, eta arratsaldean haizeak indarra galduko du. Gauean hego-mendebaldetik finkatuko da. Hodeiak agertuko diren arren, urdingune politekin tartekatuko dira.

Eguraldia

