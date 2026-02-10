Seguridad activará este jueves una alerta naranja por olas de hasta 7 metros

El Departamento de Seguridad del Gobierno Vasco va a activar este jueves una alerta naranja para la navegación porque las olas podrían alcanzar una altura de 7 metros.



La alerta estará activa desde la medianoche del miércoles al jueves hasta las seis de la tarde de este día. A partir de esta hora se convertirá en aviso amarillo durante el resto de la jornada porque las olas ya se situarán en torno a los 4 o 5 metros, disminuyendo a 3,5 a últimas horas del día.



Además de la mala situación del mar, Seguridad ha advertido de que hasta las nueve de la mañana del jueves se podrían registrar rachas de viento que podrían superar los 100 kilómetros por hora en zonas expuestas, especialmente en el litoral. En zonas no expuestas el viento se quedará entre los 60 y los 80 kilómetros por hora.



A estos avisos se unirán otro para la navegación este miércoles durante toda la jornada, porque se esperan olas que podrían superar los 3,5 metros.