Alertas meteorológicas
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Orain.

Seguridad activará este jueves una alerta naranja por olas de hasta 7 metros

Además de la mala situación del mar, el Departamento vasco de Seguridad ha advertido de que hasta las 09:00 horas del jueves se podrían registrar rachas de viento que podrían superar los 100 kilómetros por hora en zonas expuestas, especialmente en el litoral.
SAN SEBASTIÁN, 26/01/2026.- Vista del oleaje este lunes San Sebastián, donde el Ayuntamiento mantiene cerrados todos los paseos marítimos y los principales parques de la ciudad por la alerta naranja por riesgo de impacto de olas. EFE/Javier Etxezarreta

Imagen de olas en Donostia. Foto: Javier Etxezarreta

Euskaraz irakurri: Segurtasun Sailak alerta laranja ezarriko du ostegun honetan 7 metrorainoko olatuengatik
author image

EITB

Última actualización

El Departamento de Seguridad del Gobierno Vasco va a activar este jueves una alerta naranja para la navegación porque las olas podrían alcanzar una altura de 7 metros.

La alerta estará activa desde la medianoche del miércoles al jueves hasta las seis de la tarde de este día. A partir de esta hora se convertirá en aviso amarillo durante el resto de la jornada porque las olas ya se situarán en torno a los 4 o 5 metros, disminuyendo a 3,5 a últimas horas del día.

Además de la mala situación del mar, Seguridad ha advertido de que hasta las nueve de la mañana del jueves se podrían registrar rachas de viento que podrían superar los 100 kilómetros por hora en zonas expuestas, especialmente en el litoral. En zonas no expuestas el viento se quedará entre los 60 y los 80 kilómetros por hora.

 A estos avisos se unirán otro para la navegación este miércoles durante toda la jornada, porque se esperan olas que podrían superar los 3,5 metros.

Mar Cantábrico Eguraldia Alertas Meteorológicas Comunidad Autonóma Vasca

Te puede interesar

Cargar más
Publicidad
X