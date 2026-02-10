Segurtasun Sailak alerta laranja ezarriko du ostegun honetan, 7 metrorainoko olatuengatik
Itsasoa zakar ibiliko dela jakinarazi du Segurtasun Sailak, eta ohartarazi du osteguneko 09:00ak arte 100 km/h-ko haize-boladak izan daitezkeela haizeguneetan, batez ere kostaldean.
Eusko Jaurlaritzako Segurtasun Sailak nabigaziorako alerta laranja ezarriko du ostegun honetan, 7 metrorainoko olatuak izan daitezkeelako.
Alerta asteazkenetik ostegunerako gauerditik arratsaldeko seiak arte egongo da indarrean. Ordu horretatik aurrera, abisu horia izango da gainerako orduetan, olatuak 4-5 metrokoak izango baitira, eta 3,5 metrokoak eguneko azken orduetan.
Segurtasun Sailak ohartarazi du itsasoa zakar ibiliko dela eta, gainera, ostegun goizeko bederatziak arte 100 km/h-ko haize-boladak izan daitezkeela haizeguneetan, batez ere kostaldean. Haizeguneak ez diren lekuetan, haizea orduko 60 eta 80 kilometro artean ibiliko da.
Abisu horiei asteazken honetan nabigaziorako beste abisu bat gehituko zaie, 3,5 metrotik gorako olatuak altxatuko baitira.
Zure interesekoa izan daiteke
Tenperaturak gora egingo du, baina euriak jarraituko du
Datozen egunetan tenperatura epelak izango dira otsail parterako, baina prezipitazioek bere horretan jarraituko dute eta haize zakarrak joko du astean zehar.
Bustitik eta epeletik igaroko da astea
Euri kontuak izango dira nagusi asteko egun guztietan, ostegunean kenduta. Hego haizea ibiliko da, eta horrek tenperatura maximoak igoaraziko ditu, batez ere asteartean eta asteazkenean. Termometroak 20 ºC-ra helduko dira isurialde atlantikoan, eta 15 ºC-ra, berriz, barnealdean.
121 kilometro orduko haize-boladak erregistratu dira Matxitxakon
Giro ezegonkorra eta olatu handiak, asteburuko protagonistak. Ipar Euskal Herrian alerta laranja ezarri dute euriagatik, eta abisu hori ugari daude itsasaldeko arriskuagatik, haizeagatik eta elurteengatik Pirinioetan.
Haizea eta euria, asteburuko protagonistak
Abisua larunbatera arte egongo da indarrean; orduan, itsasgorarekin batera, baliteke bost metroko olatuak altxatzea.
Abisu horia ezarri dute EAEko kostaldean, bost metrorainoko olatuak altxatu eta 100 km/h-ko haize-ufadak egingo dituelako
Abisua ostegun gauetik larunbatera arte egongo da indarrean; orduan, itsasgorarekin batera, baliteke bost metroko olatuak altxatzea.
Joseph ekaitzak Ingriden lekua hartu du eta 156 km/h-ko haize boladak izan dira
Abisu horian izan gara gauean eta oso bolada gogorrak eta euriteak izan dira goizaldean. Gipuzkoa da abisutik kanpo geratu den lurralde bakarra.
Albiste izango dira: Ingrid ekaitzak baretzera egin du, Sanchez eta Pradalesen arteko biharko bilera eta tentsioa gora, Minneapolisen
Gaurkoan Orain-en albiste izango direnen laburpena, bi hitzetan.
"Ingrid" ekaitzak indarra galdu du, baina 5,7 metrorainoko olatuak eta 146 km/h-ko haize-boladak utzi ditu
Ingrid ekaitzak indarra galdu du, itsaso zakarrra eta haize-bolada gogorrak utzi ostean. 06:00etan abisu eta alerta guztiak bertan behera geratu dira, baina gauean haizeak gogor jo du.
Gogotik astindu du Ingrid ekaitzak euskal kostaldea: 145 km/h-ko ufadak neurtu dira Matxitxakon (Bermeo)
Gauerdian amaituko da haizegatik alerta laranja eta abisu horia izango da astelehenean. Itsasaldeko arriskuagatik ezarritako alerta laranja, berriz, asteleheneko 06:00ak arte egongo da indarrean.