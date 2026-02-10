Alerta meteorologikoak
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

Segurtasun Sailak alerta laranja ezarriko du ostegun honetan, 7 metrorainoko olatuengatik

Itsasoa zakar ibiliko dela jakinarazi du Segurtasun Sailak, eta ohartarazi du osteguneko 09:00ak arte 100 km/h-ko haize-boladak izan daitezkeela haizeguneetan, batez ere kostaldean.

SAN SEBASTIÁN, 26/01/2026.- Vista del oleaje este lunes San Sebastián, donde el Ayuntamiento mantiene cerrados todos los paseos marítimos y los principales parques de la ciudad por la alerta naranja por riesgo de impacto de olas. EFE/Javier Etxezarreta

Olatuak, Donostian. Argazkia: EFE

author image

EITB

Azken eguneratzea

Eusko Jaurlaritzako Segurtasun Sailak nabigaziorako alerta laranja ezarriko du ostegun honetan, 7 metrorainoko olatuak izan daitezkeelako.

Alerta asteazkenetik ostegunerako gauerditik arratsaldeko seiak arte egongo da indarrean. Ordu horretatik aurrera, abisu horia izango da gainerako orduetan, olatuak 4-5 metrokoak izango baitira, eta 3,5 metrokoak eguneko azken orduetan.

Segurtasun Sailak ohartarazi du itsasoa zakar ibiliko dela eta, gainera, ostegun goizeko bederatziak arte 100 km/h-ko haize-boladak izan daitezkeela haizeguneetan, batez ere kostaldean. Haizeguneak ez diren lekuetan, haizea orduko 60 eta 80 kilometro artean ibiliko da.

 Abisu horiei asteazken honetan nabigaziorako beste abisu bat gehituko zaie, 3,5 metrotik gorako olatuak altxatuko baitira.

Kantauri itsasoa Eguraldia Alerta Meteorologikoak Euskal Autonomia Erkidegoa

Zure interesekoa izan daiteke

Gehiago ikusi
Publizitatea
X