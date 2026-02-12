De Nils a Oriana: nuevo temporal desde mañana con viento muy fuerte y olas de hasta 4 metros
La borrasca ‘Oriana’ afectará a Euskadi entre el viernes y el sábado con rachas que podrán superar los 100 kilómetros por hora en zonas expuestas de Bizkaia y Gipuzkoa, especialmente en la costa. El aviso amarillo por viento se activará a las 18:00 horas del viernes y permanecerá vigente hasta el mediodía del sábado. En zonas no expuestas, las rachas de viento del oeste-noroeste podrían rondar los 60-80 kilómetros por hora durante ese mismo periodo.
Además, a partir de las 21:00 horas del viernes se activará un aviso amarillo por riesgo para la navegación, ante la previsión de olas superiores a los 3,5 metros, acompañadas de viento de fuerza 5 a 6 y fuerte marejada a mar gruesa.
El temporal marítimo continuará durante toda la jornada del sábado, cuando las olas podrían superar los 4 metros. Durante la mañana se espera viento de fuerza 5 a 6, con intervalos de fuerza 7, aunque por la tarde tenderá a amainar a fuerza 4-5. En la primera mitad del día habrá marejada a mar gruesa, con áreas de mar muy gruesa, y por la tarde la situación mejorará ligeramente, con marejada o fuerte marejada.
La costa vasca vive ya este jueves una jornada de mala mar. De hecho, hasta las 18:00 horas permanece activa una alerta naranja por olas de 5 a 6 metros. Sin embargo, la previsión se ha visto superada en algunos puntos: en el Puerto de Pasaia se ha registrado olas de 7,85 metros, cercana a los 8 metros.
El aviso estará activo hasta primera hora de este viernes por riesgo para la navegación y el impacto en la costa. La borrasca mantiene también avisos por viento, con especial incidencia en el litoral y zonas expuestas. En Donostia-San Sebastián el fuerte viento ha provocado unas 20 incidencias relacionadas con caídas de ramas o contenedores desplazados.
La alerta estará activa desde la medianoche hasta las 18:00 horas por riesgo para la navegación, y después pasará a aviso amarillo. También habrá avisos por viento en zonas expuestas y no expuestas durante la mañana.
Además de la mala situación del mar, el Departamento vasco de Seguridad ha advertido de que hasta las 09:00 horas del jueves se podrían registrar rachas de viento que podrían superar los 100 kilómetros por hora en zonas expuestas, especialmente en el litoral.
En los próximos días se esperan temperaturas templadas para tratarse de febrero, aunque las precipitaciones continuarán y se espera viento intenso.
A excepción del jueves, los chubascos serán la tónica general. El viento soplará del sur, lo que hará subir las temperaturas máximas, sobre todo el martes y el miércoles. Los termómetros alcanzarán los 20 ºC en la Vertiente cantábrica y los 15 ºC en el interior.
El ambiente inestable y el fuerte oleaje, protagonistas del fin de semana. Iparralde está en alerta naranja por lluvias y hay además de múltiples avisos amarillos por riesgo marítimo-costero, viento y nevadas en el Pirineo.
Este sábado de 06:00 a 18:00 horas estará activa la alerta naranja por riesgo para la navegación. Además, desde el viernes hasta el domingo, se sucederán diversos avisos amarillos por viento y riesgo marítimo-costero.
El aviso estará en vigor desde este jueves por la noche hasta el sábado cuando, coincidiendo con la pleamar, la altura de la ola podría alcanzar los cinco metros de altura.
El aviso amarillo deja una madrugada marcada por rachas muy fuertes y lluvias, con especial incidencia en zonas expuestas y de montaña. Gipuzkoa es el único territorio que queda al margen del aviso.