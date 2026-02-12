La borrasca ‘Oriana’ afectará a Euskadi entre el viernes y el sábado con rachas que podrán superar los 100 kilómetros por hora en zonas expuestas de Bizkaia y Gipuzkoa, especialmente en la costa. El aviso amarillo por viento se activará a las 18:00 horas del viernes y permanecerá vigente hasta el mediodía del sábado. En zonas no expuestas, las rachas de viento del oeste-noroeste podrían rondar los 60-80 kilómetros por hora durante ese mismo periodo.

Además, a partir de las 21:00 horas del viernes se activará un aviso amarillo por riesgo para la navegación, ante la previsión de olas superiores a los 3,5 metros, acompañadas de viento de fuerza 5 a 6 y fuerte marejada a mar gruesa.

El temporal marítimo continuará durante toda la jornada del sábado, cuando las olas podrían superar los 4 metros. Durante la mañana se espera viento de fuerza 5 a 6, con intervalos de fuerza 7, aunque por la tarde tenderá a amainar a fuerza 4-5. En la primera mitad del día habrá marejada a mar gruesa, con áreas de mar muy gruesa, y por la tarde la situación mejorará ligeramente, con marejada o fuerte marejada.

La costa vasca vive ya este jueves una jornada de mala mar. De hecho, hasta las 18:00 horas permanece activa una alerta naranja por olas de 5 a 6 metros. Sin embargo, la previsión se ha visto superada en algunos puntos: en el Puerto de Pasaia se ha registrado olas de 7,85 metros, cercana a los 8 metros.