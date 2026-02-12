EL TIEMPO
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Orain.

De Nils a Oriana: nuevo temporal desde mañana con viento muy fuerte y olas de hasta 4 metros

El Departamento de Seguridad activará avisos amarillos por viento y riesgo para la navegación en Bizkaia y Gipuzkoa desde la tarde del viernes, tras una jornada marcada ya por fuerte temporal en la costa.
viento haizea lluvia euria eguraldia tiempo temporal denboralea arrigunaga getxo
Viento en Getxo. Foto: EFE
Euskaraz irakurri: Nilsetik "Orianara": denborale berria haize oso gogorrekin eta 4 metrorainoko olatuekin
author image

EITB

Última actualización

La borrasca ‘Oriana’ afectará a Euskadi entre el viernes y el sábado con rachas que podrán superar los 100 kilómetros por hora en zonas expuestas de Bizkaia y Gipuzkoa, especialmente en la costa. El aviso amarillo por viento se activará a las 18:00 horas del viernes y permanecerá vigente hasta el mediodía del sábado. En zonas no expuestas, las rachas de viento del oeste-noroeste podrían rondar los 60-80 kilómetros por hora durante ese mismo periodo.

Además, a partir de las 21:00 horas del viernes se activará un aviso amarillo por riesgo para la navegación, ante la previsión de olas superiores a los 3,5 metros, acompañadas de viento de fuerza 5 a 6 y fuerte marejada a mar gruesa.

El temporal marítimo continuará durante toda la jornada del sábado, cuando las olas podrían superar los 4 metros. Durante la mañana se espera viento de fuerza 5 a 6, con intervalos de fuerza 7, aunque por la tarde tenderá a amainar a fuerza 4-5. En la primera mitad del día habrá marejada a mar gruesa, con áreas de mar muy gruesa, y por la tarde la situación mejorará ligeramente, con marejada o fuerte marejada.

La costa vasca vive ya este jueves una jornada de mala mar. De hecho, hasta las 18:00 horas permanece activa una alerta naranja por olas de 5 a 6 metros. Sin embargo, la previsión se ha visto superada en algunos puntos: en el Puerto de Pasaia se ha registrado olas de 7,85 metros, cercana a los 8 metros.

Eguraldia

Te puede interesar

Cargar más
Publicidad
X