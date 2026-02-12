'Nils' joan da, baina 'Oriana' dator: bihar etorriko zaigun ekaitzak haize bortitza eta 4 metrorainoko olatuak dakarzkigu
Segurtasun Sailak abisu horiak ezarri ditu berriz Bizkaian eta Gipuzkoan, ostiral arratsaldetik aurrera, haizeagatik eta nabigaziorako arriskuagatik, egunotan denborale gogorra izan ostean.
Oriana depresioak eragina izango du Euskadin ostiraletik larunbatera bitartean, eta 100 km/h-ko ufadak izango dira Bizkaiko eta Gipuzkoako haize-begietan, batez ere kostaldean. Ostiraleko 18:00etatik aurrera haizeagatiko abisu horia ezarriko da, eta larunbat eguerdira arte egongo da indarrean. Haizeguneak ez diren lekuetan, mendebalde/ipar-mendebaldeko haize-boladak 60-80 km/h ingurukoak izan daitezke aldi horretan.
Gainera, ostiraleko 21:00etatik aurrera abisu horia aktibatuko da nabigaziorako arriskuagatik, 3,5 metrotik gorako olatuak izango baitira, 5-6 arteko indarreko haizearekin eta itsaso zakarr eta itsasaldi bortitzarekin batera.
Itsas denboraleak larunbat osoan jarraituko du, eta olatuak 4 metrotik gorakoak izan daitezke. Goizean 5-6 indar bitarteko haizea izango da, 7 puntuko indarrarekin, baina arratsaldean baretzera joko du. Egunaren lehen zatian itsaso zakarra izango da, eta arratsaldean egoera apur bat hobetuko da, itsasgorarekin.
Izan ere, 18:00ak arte alerta laranja egongo da indarrean, 5 eta 6 metro arteko olatuengatik. Hala ere, iragarritakoa baino altuago altxatu dira olatuak hainbat tokitan: Pasaiako portuan 7,85 metroko olatuak izan dira.
