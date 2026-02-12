EGURALDIA

'Nils' joan da, baina 'Oriana' dator: bihar etorriko zaigun ekaitzak haize bortitza eta 4 metrorainoko olatuak dakarzkigu

Segurtasun Sailak abisu horiak ezarri ditu berriz Bizkaian eta Gipuzkoan, ostiral arratsaldetik aurrera, haizeagatik eta nabigaziorako arriskuagatik, egunotan denborale gogorra izan ostean.

Haizea, Getxon. Argazkia: EFE

EITB

Oriana depresioak eragina izango du Euskadin ostiraletik larunbatera bitartean, eta 100 km/h-ko ufadak izango dira Bizkaiko eta Gipuzkoako haize-begietan, batez ere kostaldean. Ostiraleko 18:00etatik aurrera haizeagatiko abisu horia ezarriko da, eta larunbat eguerdira arte egongo da indarrean. Haizeguneak ez diren lekuetan, mendebalde/ipar-mendebaldeko haize-boladak 60-80 km/h ingurukoak izan daitezke aldi horretan.

Gainera, ostiraleko 21:00etatik aurrera abisu horia aktibatuko da nabigaziorako arriskuagatik, 3,5 metrotik gorako olatuak izango baitira, 5-6 arteko indarreko haizearekin eta itsaso zakarr eta itsasaldi bortitzarekin batera.

Itsas denboraleak larunbat osoan jarraituko du, eta olatuak 4 metrotik gorakoak izan daitezke. Goizean 5-6 indar bitarteko haizea izango da, 7 puntuko indarrarekin, baina arratsaldean baretzera joko du. Egunaren lehen zatian itsaso zakarra izango da, eta arratsaldean egoera apur bat hobetuko da, itsasgorarekin.

Izan ere, 18:00ak arte alerta laranja egongo da indarrean, 5 eta 6 metro arteko olatuengatik. Hala ere, iragarritakoa baino altuago altxatu dira olatuak hainbat tokitan: Pasaiako portuan 7,85 metroko olatuak izan dira.

