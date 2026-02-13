EGURALDIA
Navarra activa la fase de pre-emergencia del plan ante el riesgo de inundaciones

En concreto, esta fase de pre-emergencia se ha activado a las 15:00 horas, debido a la predicción meteorológica de intensas precipitaciones en toda la zona norte, "y la necesidad de realizar un seguimiento".
Elizondo
Elizondo (Navarra). Foto de archivo: EITB Media
Euskaraz irakurri: Uholde arriskuari aurre egiteko planaren larrialdi aurreko fasea ezarri dute Nafarroan
author image

EITB

Última actualización

El Gobierno Foral ha activado la fase de pre-emergencia del Plan de Emergencia ante el Riesgo de Inundaciones en la Comunidad Foral, debido a la situación meteorológica adversa.

En concreto, esta fase de pre-emergencia se ha activado a las 15:00 horas, debido a la predicción meteorológica de intensas precipitaciones en toda la zona norte, "y la necesidad de realizar un seguimiento".

Las temperaturas experimentarán un descenso generalizado, junto a precipitaciones débiles y moderadas generalizadas, que serán más intensas y persistentes en la mitad norte, donde se darán en forma de nieve en el Pirineo, con la cota en torno a 1000-1200 metros.


Así los termómetros oscilarán en Estella-Lizarra entre 6 y 8 ºC, en Pamplona entre 5 y 8 ºC, en Roncal entre 3 y 6 ºC y en Tudela entre 8 y 11 ºC. 

Se esperan además cielos nubosos, que podrían dar lugar brumas y nieblas en el Pirineo, por la presencia de nubes bajas y heladas débiles en cumbres del Pirineo.

 

