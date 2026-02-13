Navarra activa la fase de pre-emergencia del plan ante el riesgo de inundaciones

Las temperaturas experimentarán un descenso generalizado, junto a precipitaciones débiles y moderadas generalizadas, que serán más intensas y persistentes en la mitad norte, donde se darán en forma de nieve en el Pirineo, con la cota en torno a 1000-1200 metros.



Así los termómetros oscilarán en Estella-Lizarra entre 6 y 8 ºC, en Pamplona entre 5 y 8 ºC, en Roncal entre 3 y 6 ºC y en Tudela entre 8 y 11 ºC.

Se esperan además cielos nubosos, que podrían dar lugar brumas y nieblas en el Pirineo, por la presencia de nubes bajas y heladas débiles en cumbres del Pirineo.