Uholde arriskuari aurre egiteko planaren larrialdi aurreko fasea ezarri dute Nafarroan

Zehazki, 15:00etan aktibatu dute larrialdi aurreko fase hau, prezipitazio handiak espero direlako Nafarroa iparraldean. Ildo horretatik, jarraipen berezia egingo diote eguraldiari.

Elizondo
Elizondo (Nafarroa). Artxiboko argazkia: EITB Media
EITB

Azken eguneratzea

Zehazki, 15:00etan aktibatu dute larrialdi aurreko fase hau, prezipitazio ugari espero direlako, Nafarroa iparraldean bereziki. Ildo horretatik, jarraipen berezia egingo diote eguraldiari.

Tenperaturek behera egingo dute oro har, orokorrak izango diren prezipitazioekin batera. Horiek iraunkorragoak izango dira ipar partean, eta elurra botako du datozen orduetan Pirinioetan. Hala, 1.000 eta 1.200 metro inguruan kokatuko da elur-kota.

Testuinguru horretan, termometroak 6 eta 8 ºC artean ibiliko dira Lizarran, 5 eta 8 ºC artean Iruñean, 3 eta 6 ºC artean Erronkarin eta 8 ºC eta 11 ºC artean Tuteran

Gainera, zeru hodeitsuak espero dira asteburuan, eta baliteke Pirinioetan lanbroa eta lainoa sortzea, behe-hodeiak daudelako eta Pirinioetako gailurretan izotza espero delako.

X