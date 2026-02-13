Uholde arriskuari aurre egiteko planaren larrialdi aurreko fasea ezarri dute Nafarroan
Zehazki, 15:00etan aktibatu dute larrialdi aurreko fase hau, prezipitazio handiak espero direlako Nafarroa iparraldean. Ildo horretatik, jarraipen berezia egingo diote eguraldiari.
Uholde Arriskuari aurre egiteko Larrialdi Planaren aurre-larrialdi fasea ezarri du Nafarroako Gobernuak, prezipitazio ugari espero baitira egunotan.
Tenperaturek behera egingo dute oro har, orokorrak izango diren prezipitazioekin batera. Horiek iraunkorragoak izango dira ipar partean, eta elurra botako du datozen orduetan Pirinioetan. Hala, 1.000 eta 1.200 metro inguruan kokatuko da elur-kota.
Testuinguru horretan, termometroak 6 eta 8 ºC artean ibiliko dira Lizarran, 5 eta 8 ºC artean Iruñean, 3 eta 6 ºC artean Erronkarin eta 8 ºC eta 11 ºC artean Tuteran.
Gainera, zeru hodeitsuak espero dira asteburuan, eta baliteke Pirinioetan lanbroa eta lainoa sortzea, behe-hodeiak daudelako eta Pirinioetako gailurretan izotza espero delako.
