Aviso amarillo por lluvias persistentes en Bizkaia, Gipuzkoa, norte de Navarra e Iparralde
El Departamento de Seguridad del Gobierno Vasco ha activado un aviso amarillo por precipitaciones persistentes que afectará a Bizkaia y Gipuzkoa durante todo el día. Según la previsión de Euskalmet, la entrada de un nuevo frente frío dejará lluvias abundantes y continuas, sobre todo en la vertiente cantábrica, donde se podrían superar los 60 litros por metro cuadrado en 24 horas.
También en Navarra habrá avisos. La Agencia Estatal de Meteorología ha establecido aviso amarillo en la vertiente cantábrica de la Comunidad Foral (norte de Navarra) por precipitaciones acumuladas de entre 40 y 60 litros por metro cuadrado en 12 horas. El aviso estará en vigor desde las 06:00 horas hasta la medianoche.
En Iparralde, Météo-France ha activado aviso amarillo por lluvias y viento, además de alerta naranja por riesgo de aludes en zonas de montaña.
La previsión apunta a una jornada marcada por la lluvia persistente, con especial incidencia en el litoral y en áreas montañosas, donde no se descartan problemas puntuales derivados de la acumulación de agua.
