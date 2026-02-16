EGURALDIA

Abisu horia Bizkaian, Gipuzkoan, Nafarroako iparraldean eta Iparraldean euri-jasengatik

Barealdia izan genuen asteburuan, baina denboralea gogor itzuliko da Euskal Herrira asteon. Prezipitazioak etengabeak izango dira egun osoan zehar botako du. Hortaz, baliteke ur asko pilatzea, batez ere Kantauri isurialdean.

Euria, Bilbon. Argazkia: EFE

Eusko Jaurlaritzako Segurtasun Sailak abisu horia ezarri du euri-jasengatik Bizkaian eta Gipuzkoan, egun osoan zehar. Euskalmeten iragarpenaren arabera, beste fronte hotz bat etorriko zaigu, eta euria gogotik eta etengabe egingo du. Kantauri isurialdean, 24 orduan metro koadroko 60 litro baino gehiago botako ditu.

Abisu horia ezarri du Estatuko Meteorologia Agentziak Foru Erkidegoko isurialde atlantikoan (Nafarroa iparraldean, alegia), 12 orduan metro koadroko 40-60 litro pilatuko direlako.

Ipar Euskal Herrian, Météo Francek abisu horia ezarri du euriagatik eta haizeagatik, eta alerta laranja ezarri du mendi inguruetan, elur-jausiak izateko arriskuagatik.

Aurreikuspenen arabera, euria etengabe egingo du, batez ere kostaldean eta mendialdeetan, eta ez da baztertzen ur-pilaketek gorabeherak eragitea.

